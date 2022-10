Τραγωδία στη Σεούλ: Πάνω από 150 οι νεκροί από συνωστισμό σε πάρτι για το Halloween

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι εργασίες διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Τουλάχιστον 153 νεκροί και 82 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής εξέλιξης που είχε ο εορτασμός του Halloween στη Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε έναν λαβύρινθο από στενά σοκάκια στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση.

Όπως εκτιμούν τα νοτιοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης, περίπου 100.000 άνθρωποι, είχαν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη συνοικία για το Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας Covid-19.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι εργασίες διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι 140 ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Yoon Suk-yeol, προήδρευσε σε έκτακτη συνάντηση με κορυφαίους βοηθούς και διέταξε την αποστολή ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στο σημείο ενώ κήρυξε εθνικό πένθος.

«Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί». Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει λεπτομερώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampedepic.twitter.com/H4b4kHTLKU — World Updates Live (@itswpceo) October 29, 2022

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν εφιαλτικές. Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι. «Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε». «Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε παράλληλα τη βαθύτατη θλίψη του με μια ανάρτηση στο Twitter. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων, επισημαίνει. Επίσης, εκφράζει ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και αλληλεγγύη στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας. Στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας στήθηκε μια εκατόμβη νεκρών, στην πλειονότητά τους- νεαρών παιδιών, που διασκέδαζαν στους δρόμους σε εκατοντάδες εκδηλώσεις που είχαν στηθεί για τον εορτασμό του Halloween.