Ουκρανία: Αποχωρούν από τη Χερσώνα τα ρωσικά στρατεύματα

Υποχωρεί ο Πούτιν

Οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από την Χερσώνα της Ουκρανίας, τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που καταλήφθηκε από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο.

Δεν είναι πλέον δυνατό να διατηρηθούν οι προμήθειες στην πόλη, σύμφωνα με τον διοικητή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στρατηγό Sergey Surovikin.

Η υποχώρηση σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν εξ ολοκλήρου από την περιοχή στη δυτική όχθη του ποταμού Ντνίπρο. Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει την ουκρανική αντεπίθεση.

Other important statements from Surovkin's report to Defense Minister Shoigu:



▪️The city of Kherson and adjacent settlements cannot be supplied and function under the current conditions.



▪️Russian troops will take prepared positions on the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/rkK9O4MtPg