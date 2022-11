Love Actually: Ο Hugh Grant είπε ότι ήταν η πιο «ψυχωτική» ταινία με την Emma Thomson

Οι 2 συμπρωταγωνιστές αποκάλυψαν μερικές άγνωστες λεπτομέρειες για την αγαπημένη ταινία

Πάνε σχεδόν 20 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η αγαπημένη ρομαντική κωμωδία Love Actually στους κινηματογράφους, και από τότε παίζει να τη βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα.

Πρόσφατα, μερικοί από τους πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά και σχολίασαν τη διάσημη ταινία στα πλαίσια του «The Laughter & Secrets of "Love Actually": 20 Years Later - A Diane Sawyer Special». Ανάμεσά τους φυσικά, η Emma Thomson και ο Hugh Grant, οι οποίοι έκαναν έναν αφοπλιστικό διάλογο.

Η 63χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κάποια στιγμή ότι ο συμπρωταγωνιστής της, Hugh, είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ότι το Love Actually θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η πιο «ψυχωτική» ταινία τους μαζί. Στο διαφημιστικό σποτ για το αφιέρωμα που εξασφάλισε το Entertainment Weekly, η Tomson αναπολεί: «Ο Hugh ήρθε από πίσω μου καθώς βγαίναμε έξω και είπε: "Είναι αυτό το πιο ψυχωτικό πράγμα στο οποίο έχουμε παίξει ποτέ;"».

O Grant τότε απάντησε: «Το είπα αυτό;», ενώ εκείνη συνέχισε, μιλώντας για το τι ήταν αυτό που έφερε την επιτυχία της ταινίας: «Αφορά την αγάπη και όλο το χάος της και το αναπάντεχο που την συνοδεύει, με την έννοια ότι θα την βρεις στα πιο παράξενα μέρη».

Η εκπομπή «θα εξετάσει πώς η ταινία έγινε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με behind-the-scenes μυστικά για εμβληματικές σκηνές», ανέφερε το Entertainment Weekly. Αν δεν το ήξερες πάντως, ήρθε η ώρα να μάθεις πως στην αρχή και στο τέλος της ταινίας οι εικόνες από τα αεροδρόμια είναι πραγματικές, δηλαδή αληθινοί άνθρωποι που ζουν αληθινές επανασυνδέσεις με τους δικούς τους. Τα πλάνα τραβήχτηκαν με κρυφές κάμερες και δεν υπήρχαν ούτε ηθοποιοί ούτε συνεργείο.

Ανάμεσα στα άγνωστα facts της αγαπημένης ταινίας, είναι και ότι η λέξη "actually" ακούγεται στην ταινία 23 φορές. Αρκετοί από τους ηθοποιούς δεν πέρασαν από οντισιόν. Η Emma Tompson, ο Hugh Grant, η Lauren Linney και η Claudia Schiffer παρέλειψαν αυτό το στάδιο.