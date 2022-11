TIME: Αυτές είναι οι κορυφαίες φωτογραφίες για το 2022

Οι φετινές εικόνες κόβουν την ανάσα

Το περιοδικό TIME κυκλοφόρησε τις 100 καλύτερες φωτογραφίες της χρονιάς και είναι πολύ διαφορετικές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις απόψεις. Οι περισσότερες εικόνες συγκλονίζουν και μεταφέρουν τα πιο έντονα συναισθήματα σε καιρό πολέμου και βίαιων συνθηκών. Απεικονίζουν την ιστορία που έγραψε η ανθρωπότητα τους τελευταίους μήνες, ενώ παράλληλα συμβολίζουν την ένταση όλης της χρονιάς μέσα από ημερομηνίες- ορόσημα.



Ανάμεσα στις συνταρακτικές φωτογραφίες, είναι και η στιγμή που νεαρό πλήθος ξεχύνεται στους δρόμους του Ιράν, ψάχνοντας δικαίωση για την ψυχή της Mahsa Amini σε υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στις επόμενς εικόνες που συγκλονίζουν είναι οι άνθρωποι που φεύγουν σαν κυνηγημένοι από την Ουκρανία μετά την εισβολή του Putin, τα ρωσικά τανκς που εισβάλλουν στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας αλλά και όταν εκατομμύρια πολίτες πήγαν να δώσουν την ψήφο τους για να στείλουν τη χώρα προς μια νέα κατεύθυνση.

Οι 100 φωτογραφίες επιλέγχθηκαν από μια ομάδα 8 photo editors του περιοδικού και στοχεύουν όλες να δείξουν ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Όλοι το νιώσαμε και αυτό φαίνεται, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά παρακάτω.

Πέρα από τον πόλεμος, τις κοινωνικές αδικίες και διάφορες πολιτικές αναταραχές, πρωταγωνιστικό ρόλο έλαβαν και οι φρικιαστικές εικόνες που έρχονται από δημοτικό σχολείο στο Texas, όταν ένοπλος εισέβαλε και σκότωσε 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς.

Δίπλα από την κτηνωδία, σκιαγραφείται ο πόνος αλλά και η ελπίδα. Η ελπίδα πως κάποια στιγμή τα πράγματα επιτέλους θα αλλάξουν και θα οδηγηθούμε σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, σαν το φωτογραφικό υλικό που ήρθε κατά πάνω μας από τη NASA όταν αποκάλυψε μέσω του James Webb, πώς ήταν το σύμπαν πριν από 13 δισ. χρόνια με μια συγκλονιστική, ιστορική φωτογραφία

Δείτε όλες τις φωτογραφίες που ξεχώρισε το TIME για το 2022 εδώ.

Pierre Crom/ Getty Images

Firefighters at work in the village of A Caniza, Pontevedra, Galicia region, Spain. According to the European Forest Fire Information System (EFFIS) this is the worst year of wildfires in Spain in 30 years. 📸 epa / EFE / Sxenick#fires #wildfires #spain #forestfires #epaimages pic.twitter.com/Z6ogd8BWA6 — EPA Images (@EPA_Images) August 8, 2022

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

The first full-color image from NASA's James Webb Space Telescope shows the galaxy cluster SMACS 0723, known as Webb’s First Deep Field, revealing the most detailed glimpse of the early universe ever seen https://t.co/IpbLuOzG92



📷 NASA/ESA/CSA pic.twitter.com/hIqDtgnhI8 July 12, 2022

Leila Jackson, right, watches as her parents Dr. Patrick Jackson, left, and Supreme Court nominee Ketanji Brown Jackson, foreground, get emotional during Jackson's Senate Judiciary Committee confirmation hearing in Washington, on March 23, 2022.



📸: @andyharnik, @AP pic.twitter.com/Q8cRgiQgaL — USA TODAY (@USATODAY) March 24, 2022

Former U.S. President Donald Trump, his wife Melania, Kimberly Guilfoyle, his sons Barron and Donald Jr. and his daughter Ivanka leave St. Vincent Ferrer Church during the funeral of Ivana Trump in New York City. Photo by Brendan McDermid pic.twitter.com/iB4WiiGpom — corinne_perkins (@corinne_perkins) July 20, 2022