Η Margot Robbie δεν ήξερε τι είναι σεξουαλική παρενόχληση μέχρι που έκανε το «Bombshell»

Η 32χρονη ηθοποιός σοκαρίστηκε που δεν ήξερε τον ακριβή ορισμό της παρενόχλησης στη δουλειά

Η ταινία "Bombshell" του 2019, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τη Charlize Theron και τη Nicole Kidman, βοήθησε τη Robbie να καταλάβει τι σημαίνει σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Ήταν εξάλλου μία ταινία για τις γυναίκες του Fox News, οι οποίες αποκάλυψαν τη δράση του CEO, Roger Ailes.

Η 32χρονη ηθοποιός, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο για να προμοτάρει την ταινία της "Babylon", μίλησε για τον χαρακτήρας τη στο Bombshell, τη δημοσιογράφο Kayla Pospisil, που ήταν και ο μόνος που δεν ήταν κομμάτι της πραγματικότητας. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι ο βασικός λόγος που την έκανε να πει ναι ήταν επειδή ήθελε να ανακαλύψει τι ακριβώς σημαίνει να σε παρενοχλούν στη δουλειά. Να εντοπίσει αυτά τα τυφλά σημεία που οι περισσότεροι αγνοούμε.

«Κατάλαβα λοιπόν ότι αν και ηθοποιός με αναγνωρισμένη θέση στη βιομηχανία, με οικονομική άνεση και χωρίς να έχω ανάγκη κάποιον, δεν ήξερα τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης, και αυτό είναι σοκαριστικό». Είπε ότι τρομοκρατήθηκε το πόσα λίγα γνώριζε και από το ότι η παρενόχληση ανθίζει στην «γκρι περιοχή». Η κατάσταση δεν είναι λευκό ή μαύρο, και αυτό είναι που εκμεταλλεύτηκαν άνθρωποι σαν τον Harvey Weinstein και Roger Ailes.

Η δική της εμπειρία πάντως από σκηνοθέτες ήταν πάντα καλή, ανεξαρτήτως φύλου. Έχει δουλέψει μόνο μία φορά με γυναίκα, με την Josie Rourke στο "Mary Queen of Scots", η οποία ήταν τρομερά διορατική, αλλά κάτι ανάλογο ένιωσε και με τον Jay Roach στο "Bombshell".

Μίλησε επίσης και για τη συνεργασία της με τον Martin Scorsese στο "The Wolf of Wall Street", όταν εκείνη ήταν μόλις 22 χρονών. Σε 6 μήνες γυρισμάτων, της έδωσε μόνο μία σκηνοθετική οδηγία. «Μιλούσαμε συνέχεια και μάς έλεγε ιστορίες για τους παλιούς αστέρες και τη μαφία, αλλά ποτέ δεν μάς καθοδήγησε. Το μόνο που μου είπε είναι να τεντωθώ στις μύτες των ποδιών όταν έριχνα ένα ποτήρι νερό και αυτό ήταν όλο».

Μετά την ταινία "I, Tonya" ένιωσε ότι βρήκε τη θέση της στη βιομηχανία και ότι ήταν αρκετά καλή για να διεκδικήσει ρόλους από τους αγαπημένους της σκηνοθέτες. Τότε ήταν που έστειλε γράμμα στον Tarantino και κατέληξε να παίζει τη Sharon Tate στο "Once Upon A Time... in Hollywood".

Αλλά για να μην γελιόμαστε, ο ρόλος που περιμένουμε πώς και πώς είναι αυτός της Barbie, που δεν θα είναι σίγουρα αυτό που νομίζουμε. «Ο μόνος τρόπος που άξιζε να γίνει αυτή η ταινία ήταν με τον τρόπο της Greta Gerwig». Περισσότερα στις 21 Ιουλίου 2023 στις οθόνες μας.