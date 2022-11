Ηλικιωμένο ζευγάρι παντρεύτηκε στο σούπερ μάρκετ που γνωρίστηκαν, στον διάδρομο με τις μαγιονέζες: «Ήταν υπέροχο»

Ο Dennis παντρεύτηκε τη Brenda στο σημείο ακριβώς όπου γνωρίστηκαν

Τα love stories δεν έχουν ηλικιακό όριο και η 72χρονη Brenda με τον 78χρονο Dennis Delgado από την Arizona μόλις το απέδειξαν. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα σούπερ- μάρκετ όσο ψώνιζαν κι επέστρεψαν ακριβώς στο ίδιο σημείο στις 19 Νοεμβρίου αλλά αυτή τη φορά, για να παντρευτούν!

Όπως δήλωσε η ίδια στο NBC, αποκαλύπτοντας την ηλικία τους: «Δεν έχουμε άλλα τόσα χρόνια για να κάνουμε κάτι σαχλό και ανόητο». Τώρα λοιπόν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ζήσουν το όνειρό τους και να φτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν όταν η 72χρονη, που έχασε πρόσφατα τον επί 30 χρόνια σύζυγό της, έψαχνε απλώς κάτι να βάζει στα σάντουιτς, στον διάδρομο 8 του Fry's Food & Drug, τον Αύγουστο του 2021. Εκεί έπιασε κουβέντα με τον Dennis και κάπως έτσι ξεκίνησε το ειδύλλιό τους. «Φορούσαμε και οι δύο μάσκες και της λέω: "Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο πράγμα όταν φοράς μάσκα; Μπορείς να περάσεις από αυτούς που δεν φορούν μάσκα και να τους βρίζεις σιωπηλά, χωρίς να ακούν λέξη από όσα λες", και εκείνη άρχισε να γελάει», αναπολεί ο 78χρονος.

For a couple in Arizona, it was a match made in the a grocery store, as they first met each other, got engaged, and then tied the knots at the condiment aisle. https://t.co/fwYJY9gxYd

Οι δυο τους άρχισαν να μιλούν για διάφορα και αποφάσισαν να πάνε μαζί στην εκκλησιαστική λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο διάστημα, άρχισαν να αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, μιλώντας για την απώλεια και τις κοινές τους εμπειρίες, καθώς ο Dennis βίωνε κι εκείνος πένθος μετά τον θάνατο της συζύγου του, με την οποία έζησε για 45 χρόνια.

Η Brenda, μετά τη γνωριμία της μαζί του, άρχισε να βρίσκει ξανά «σκοπό» μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο του προστάτη. Τον Απρίλιο του 2022, η σχέση τους άρχισε να αποκτά πιο γερές βάσεις κι έτσι ο Dennis αποφάσισε να τη ζητήσει σε γάμο. «Ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε "θα πάω να σου πάρω ένα δαχτυλίδι αρραβώνων" και του είπα "ναι, βέβαια". Έφυγε και λίγες ώρες αργότερα του τηλεφώνησα και τον ρώτησα "έχεις πιει;"».

A trip to the grocery store can sometimes lead to spending more money than we intended, forgetting items we meant to buy, or like one Arizona couple, it can be the place you say, "I do." https://t.co/XL904UINTl