Κατάρ: Νεκρός και δεύτερος δημοσιογράφος μέσα σε 48 ώρες

Νεκρός και δεύτερος δημοσιογράφος, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου, Grant Wahl στο Κατάρ

Ένας ακόμη δημοσιογράφος έχασε την ζωή του αιφνίδια καλύπτοντας το μεγάλο αθλητικό γεγονός, την στιγμή που μόλις λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Grant Wahl κατέρρευσε στο γήπεδο.

Ο Grant Wahl λίγο πριν τον θάνατό του είχε τεθεί υπό κράτηση, επειδή είχε εμφανιστεί στο γήπεδο, φορώντας ένα μπλουζάκι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μάλιστα είχε δεχθεί και απειλές για την ζωή του. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ανακοίνωση που έκανε αναφορά για καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον αδερφό του Αμερικανού δημοσιογράφου, να κάνει λόγο για δολοφονία.

Χθες στο Κατάρ υπήρξε ένας ακόμη θάνατος δημοσιογράφου, ο οποίος προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία. Με τον ίδιο τρόπο, αιφνίδια ο φωτορεπόρτερ Khalid Al Misslam, κατέρρευσε στο γήπεδο.

Ο Khalid Al Misslam, ήταν δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού του Al Kass TV. Ενώ κάλυπτε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος, δίχως ως τώρα να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του.

A second journalist dies in Qatar whilst covering the #WorldCup. Photojournalist Khalid al-Misslam from Qatari news channel Al Kass TV passed away on Saturday; a day before that, US soccer journalist Grant Wahl, 48, collapsed at the match between Argentina and the Netherlands. pic.twitter.com/yy7tXdQl8B