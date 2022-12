Sagrada Familia: Φωταγωγήθηκαν οι δύο νέοι πύργοι στη Βαρκελώνη

Μετά από 140 χρόνια, το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία

Ο εντυπωσιακός ναός της Βαρκελώνης, Sagrada Familia φαίνεται να ολοκληρώνεται καθώς χθες φωταγωγήθηκαν για πρώτη φορά οι δύο νέοι πύργοι μετά από 140 χρόνια που ξεκίνησε η ανέγερση του ναού.

Εν όψει της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης συναυλίας που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι νέοι πύργοι που είναι αφιερωμένοι στους ευαγγελιστές Λουκά και Μάρκο, φωταγωγήθηκαν, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό γεγονός. Οι πύργοι είναι διακοσμημένοι με δύο εντυπωσιακά γλυπτά, ενός ταύρου και ενός λιονταριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις δύο νέες κατασκευές, που αγγίζουν σε ύψος τα 135 μέτρα, έχουν ολοκληρωθεί οι 11 από τους 18 πύργους που έχουν σχεδιαστεί.

Hem il·luminat per primer cop les torres de Lluc i Marc!



Hemos iluminado por primera vez las torres de Lucas y Marcos.



We’ve lit up the towers of Luke and Mark for the first time pic.twitter.com/ln3yyu3zP2