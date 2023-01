Grease: Το trailer για το prequel της θρυλικής ταινίας δεν μάς ψήνει να το δούμε

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Απριλίου

Άλλο ένα prequel έρχεται, για να μάς υπενθυμίσει ότι δεν υπάρχει καιρός για νέες ιδές, αλλά που βασίζεται σε μία πραγματικά θρυλική ταινία. Το "Grease" γίνεται "The Rise of the Pink Ladies" και έρχεται στις 6 Απριλίου.

Το prequel διηγείται την ιστορία της παρέας των κοριτσιών της ταινίας το 1954, δηλαδή 4 χρόνια πριν από την υποτιθέμενη χρονολογία της ταινίας, και πώς έγιναν οι αρχηγοί του Λυκείου Rydell. Οι κυρίες Marisa Davila, Cheyenne Isavel Wells, Ari Notartomaso και Tricia Fukuhara είναι οι πρωταγωνίστριες ενώ οι Shanel Bailey, Madison Thompson, Jonathan Nieves, Jason Schmidt και Maxwell Whittington-Cooper είναι τα ερωτικά τους ενδιαφέροντα και οι επαναστάτες του σχολείου.

Η ταινία που γυρίστηκε το 1978, βασίστηκε σε ένα musical του 1971 και περιέγραφε τη ρομαντική ιστορία του Danny Zuko και της Sandy Olsson. Η αρχηγός των Pink Ladies ήταν η τρομερή Stockard Channing, ως Rizzo, και η ταινία κέρδισε 366,2 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Μετά το Grease 2 του 1982, που είχε διαφορετικό cast και απέσπασε κακές κριτικές, θα δούμε τι θα καταφέρει το prequel, αν και η Paramount+ ετοιμάζει ένα ακόμη prequel, αυτή τη φορά από το ερωτικό καλοκαίρι των πρωταγωνιστών, λίγο πριν επιστρέψουν στο σχολείο. Κάτι μάς λέει ότι όλα αυτά δεν θα έχουν και πολύ καλή πορεία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.