Το W Magazine τιμά τις 14 καλύτερες ερμηνείες του 2023 (με εντυπωσιακές φωτογραφήσεις)

Οι ηθοποιοί που καθήλωσαν με τις ερμηνείες τους

Αυτή ήταν μία σπουδαία χρονιά για τους ηθοποιούς. Ταινίες που βγήκαν το 2022 ή που ετοιμάζονται για πρεμιέρες, με ερμηνείες που συζητούνται και πιθανότατα θα φτάσουν μέχρι τα Όσκαρ.

Η Cate Blanchett ως Lydia Tar, η Michelle Yeoh στο Everything Everywhere All at Once, Brad Pitt και Margot Robbie στο Babylon, η Ana de Armas στο Blonde και όλοι όσοι επιλέχθηκαν από το W Magazine. Ας δούμε ποιο είναι και τι είχαν να πουν.

Brad Pitt

Ο 59χρονος ηθοποιός είχε μία busy χρονιά, αλλά το Babylon ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει. Θυμάται την πρώτη ερωτική σκηνή που γύρισε ever (ήταν στη σειρά Dallas), την ερωτική σκηνή με την Geena Davis στο Thelma and Louise και εκείνη τη φορά που πήγε απρόσκλητος σε πάρτι. Λατρεύει τη γλυπτική και έχει δικό του στούντιο.

Margot Robbie

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Το 2023 θα τη δούμε σαν Barbie, αλλά για την ώρα υπάρχει και το Babylon. Η ταινία όπου αυτοσχεδίασε για να φιλήσει τον Brad Pitt, τον μόνο ηθοποιό με τον οποίο εντυπωσιάζεται τόσο πολύ. Επίσης, δεν νιώθει καθόλου Καρκίνος, γιατί μισεί να κάθεται στο σπίτι και πιστεύει ότι δεν είναι ευαίσθητη.

Michelle Williams

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Η γυναίκα που υποδύθηκε τη μητέρα του Steven Spielberg στην αυτοβιογραφική ταινία The Fabelmans. Συνεργάστηκε με μία μαιμού για την ταινία και στο τέλος των γυρισμάτων, έκλαψε γοερά. Ακόμα δεν πιστεύει το πόσο τυχερή είναι για αυτά που έχει κάνει.

Jonathan Majors

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Υποδύεται τον πρώτο μαύρο πιλότο θαλάσσης Jesse L. Brown και έμαθε πραγματικά να οδηγεί αεροπλάνο. Βλέπει πολύ ζωντανά όνειρα και ετοιμάζεται να υποδυθεί τον Kang τον Κατακτητή στο Ant-Man.

Cate Blanchett

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Με την ταινία Tar, κατάφερε να πείσει το κοινό ότι υποδύεται ένα πραγματικό πρόσωπο. Λάτρεψε την ταινία και δεν μπορεί να θυμηθεί η ζωή της πριν από αυτή, που μάλλον θα της δώσει άλλο ένα Όσκαρ.

Ana de Armas

Αν και η ταινία για της ζωή της Marilyn Monroe απέσπασε κακές κριτικές, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την ερμηνεία της. Δεν ήξερε πολλά για το icon των 60s πριν την υποδυθεί, ενώ δηλώνει πολύ καλή στο να κάνει επικίνδυνες σκηνές.

Michelle Yeoh

Την ξέραμε επί δεκαετίες για τις ταινίες δράσεις της, αλλά φέτος απέδειξε ότι έχει και κωμική φλέβα στο Everything Everywhere All at Once. Ως Βουδίστρια, δεν πιστεύει στο multiverse, αλλά στο κάρμα και τη μετενσάρκωση.

Daniel Craig

Στο sequel του Knives Out, ο χαρακτήρας του κάνει coming out και έχει για σύζυγο τον Hugh Grant. «Ποιος άλλος θα ήταν. Ο Benoit έχει καταπληκτικό γούστο».

Jennifer Lawrence

Φέτος επέστρεψε με μία διαφορετική ταινία, το Causeway, όπου έπρεπε να μιλήσει με στρατιωτικούς και γιατρούς. Η ταινία που την κάνει να κλαίει είναι το Father of the Bride, όταν ήταν μικρή είχε αφίσα με την Avril Lavigne και για εκείνη, οι μεγαλύτεροι stars είναι ο Pete Davidson, η Ariana Grande και η Jessica Simpson.

Eddie Redmayne

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Υποδύεται τον serial killer Charles Cullen στο The Good Nurse, αλλά δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Έχει δύο παιδιά, τα οποία νομίζουν ότι είναι μάγος, γιατί έχουν δει το trailer του Fantastic Beasts.

Zoë Kravitz

Ήταν η Catwoman του Matt Reeves, δηλώνει τραγική χορεύτρια και δεν θα ξεχάσει την κακή στιλιστική φάση που πέρασε, φορώντας γιλέκα. Το αγαπημένο της τραγούδι είναι το Torn της Natalie Imbruglia και αν της έδινες 20 ευρώ, θα τα ξόδευε σε πίτσα και κρασί.

Taylor Russell

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Η πρωταγωνίστρια του Bones and All πιστεύει στο να φτιάχνεις εσύ την τύχη σου, αρκεί να αναγνωρίζεις τα καλά που σου συμβαίνουν, προτιμά τη νύχτα από τη μέρα και δηλώνει εξαιρετική στην οδήγηση.

Brendan Fraser

W Magazine/Jamie Hawkesworth

Η ολική επιστροφή του ηθοποιού έγινε μέσα από το The Whale του Aronofsky. Μίλησε με ανθρώπους με διατροφικές διαταραχές για τον ρόλο και κατάλαβε ότι ο πόνος προκαλείται εύκολα από τα σκληρά σχόλια των άλλων. Το τραγούδι που λατρεύει να λέει σε καραόκε είναι το Should I Stay or Should I Go.

Austin Butler

Πριν περάσει από οντισιόν για τον Elvis, είχε πάθει εμμονή, είχε προσλάβει δάσκαλο για να του μάθει τη διάλεκτο και πώς να τραγουδά σαν τον θρύλο. Έχει κρατήσει ένα δερμάτινο ρούχο του, που τον κάνει να νιώθει σαν superhero.

