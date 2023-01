Κάτι πάει πολύ στραβά στη νέα αφίσα του «Τιτανικού» - Το βλέπετε;

Ο «Τιτανικός» επιστρέφει στους κινηματογράφους 25 χρόνια μετά και σε βελτιωμένη έκδοση, ωστόσο κάτι πάει πολύ λάθος

Η ταινία θρυλική ταινία «Τιτανικός» θα επιστρέψει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της. Η ταινία του James Cameron που άφησε ιστορία, θα προβάλλεται αυτή τη φορά σε βελτιωμένη (remastered) έκδοση 3D 4K HDR και υψηλό ρυθμό καρέ από τις 10 Φεβρουαρίου του 2023.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, κυκλοφόρησε μια νέα αφίσα με πρωταγωνιστές φυσικά την Kate Winslet και Leonardo DiCaprio. Στην πολυαγαπημένη δραματική ταινία, οι ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους Rose Dewitt Bukater και Jack Dawson, οι οποίοι ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην αφίσα. Ωστόσο ο κόσμος δεν έχει εστιάσει τόσο στο γεγονός πως μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών ξανακυκλοφορεί 25 χρόνια μετά και σε ανανεωμένη εκδοχή, αλλά κάπου αλλού: στα μαλλιά της Kate Winslet.

Είναι προφανές πως κάτι έχει πάει πολύ λάθος στο photoshop της νέας αφίσας, με αποτέλεσμα τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας να είναι διαφορετικά στην κάθε πλευρά. Μπούκλες και μαζεμένα από τα αριστερά, ίσια και λυτά από τα δεξιά.

Κάποιοι υποστήριξαν πως πρόκειται για μια αναφορά στις δύο πλευρές της Rose, την καταπιεσμένη και καθώς πρέπει (μπούκλες), και την απελευθερωμένη από όταν γνωρίζει τον Jack και μετά (ίσια). Το ακούμε, αυτό όμως δεν δικαιολογεί την πρόχειρη δουλειά που έγινε στην αφίσα.

Από το Twitter φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα τα «αλλόκοτα» μαλλιά της πρωταγωνίστριας στην αφίσα:

really stressing me out how kate winslet has two different hair styles here pic.twitter.com/Na4SuqX2Su — george griffiths (@georgegriffiths) January 10, 2023

why does she have two different hairstyles https://t.co/HiC7jT5dax January 10, 2023

Kate Winslet's hair - Left side in the streets, right side in the sheets.https://t.co/V9qDWkqHhJ — Amanda (@Pandamoanimum) January 10, 2023