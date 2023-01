Βουλευτής στην Αμερική πήγε στη Βουλή με τον 4 μηνών γιο του: «Εμείς οι άντρες οφείλουμε να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης μας»

«Πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Οι άντρες δεν ρισκάρουμε τη ζωή μας για να έρθει ένα μωρό στον κόσμο. Οι γυναίκες το κάνουν»

O βουλευτής της Καλιφόρνια, Jimmy Gomez εμφανίστηκε με τον 4 μηνών γιο του στην Washington στη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή προέδρου της Βουλής. Ο βουλευτής που με την κίνησή του έγινε αμέσως viral, ανήκει στην παράταξη των Δημοκρατικών και απέδειξε ότι μπορεί να συνδυάσει τους ρόλους τους χωρίς να μένει πίσω σε κάποιον.

Στις φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο των social media, βλέπουμε τον βουλευτή να έχει μαζί του συνέχεια τον μικρό Hodge σε ένα μάρσιπο, ενώ σε κάποια λήψη φαίνεται να του αλλάζει πάνα.

The fam’s in DC! Is it too early to teach my son the “I’m just a bill” song? pic.twitter.com/IhWzDFFsGB