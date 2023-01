Είναι αρκετούς βαθμούς θερμότερος από τον πλανήτη μας

Το 2022, το James Webb μάς εξέπληξε με τα ευρήματά του και όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο και το 2023. Μόλις πριν λίγες ώρες, επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός κοντινού εξωπλανήτη, που είναι ο πρώτος του και στο μέγεθος μοιάζει αρκετά στη Γη.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας. Να σημειωθεί ότι η αρχική ανακάλυψη του εν λόγω εξωπλανήτη είχε γίνει από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και ακολούθησε η επιβεβαίωση του με νέες παρατηρήσεις από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο Webb.

A whole new world!



41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko