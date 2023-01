Στα σχολεία της Δανίας η ενσυναίσθηση είναι υποχρεωτικό μάθημα

Άλλο ένα παράδειγμα από μια σκανδιναβική χώρα

Η Δανία είναι γνωστό ότι κάτι κάνει πολύ καλά ως χώρα. Έχει ανακηρυχθεί επίσημα σε ένα από τα πιο ευτυχισμένα μέρη στον κόσμο και η παιδεία της ξεκινάει από την εκπαίδευση των παιδιών.

Το βιβλίο "The Danish Way of Parenting" του Δανού ψυχοθεραπευτή, Iben Sandahl και της Αμερικανίδας ψυχολόγου, Jessica Alexander, περιγράφει τον τρόπο που οι μαθητές στη Δανία διδάσκονται την ενσυναίσθηση, τόσο εντός όσο κι εκτός σχολείου, κι αυτό είναι κάτι που ενισχύει τη συνολική ευημερία της χώρας. «Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα, το Step by Step, ήδη από το νηπιαγωγείο. Σε κάθε παιδί δίνεται και από μια εικόνα με άλλα παιδιά που έχουν διαφορετικά συναισθήματα όπως λύπη, θυμό, φόβο, απόγνωση, χαρά», εξηγεί η Alexander.

Since 1993 Denmark mandated empathy classes as part of their school curriculum.



Starting in Kindergarten, Danish kids learn to share and solve their problems with classmates.



Denmark ranked in the top 3 happiest countries in the world 7 yrs running.https://t.co/FgcV1GJDyy — Heart Based Institute (@HeartBased) February 26, 2020

Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, αναλύοντας ό,τι βλέπουν. Έρχονται πιο κοντά με τους συμμαθητές τους, περιγράφουν αυτό που αντικρίζουν, συμπάσχουν ή ταυτίζονται, κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων παιδιών και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται καλύτερα και τον δικό τους συναισθηματικό κόσμο. Μαζί με όλα αυτά, μαθαίνουν να επιλύουν διάφορα προβλήματα, διδάσκονται τον αυτοέλεγχο αλλά μαθαίνουν να αποκρυπτογραφούν και βασικές εκφράσεις του προσώπου.

Το κυριότερο σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι μαθαίνουν να μην κρίνουν τα συναισθήματα των συμμαθητών τους, απλά τα αποδέχονται. Τα αναγνωρίζουν και τα σέβονται.

💡We hear a lot about soft skills and how learning them would help us succeed in the workplace. In 🇩🇰 Denmark, they teach empathy already in schools.



👉 https://t.co/XrT2ZClWbv #hygge #Denmark September 12, 2020

Εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα. Όλα βιώνονται από κοινού στα σχολεία που προωθούν αξίες και έννοιες που θα έπρεπε να μεταλαμπαδεύονται στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. Ένα άλλο εκπαιδευτικό εργαλείο που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους, λέγεται My Circle και μέσω αυτού, μαθαίνουν να σχεδιάζουν στο χαρτί τους φίλους τους, τα οικογενειακά τους μέλη και τους δασκάλους τους.

Με αυτά τα προγράμματα, οι μαθητές δεν βιώνουν εύκολα περιστατικά bullying και μαθαίνουν να νοιάζονται περισσότερο ο ένας τον άλλον. Το μάθημα γίνεται πιο διαδραστικό από ποτέ ενώ στις τάξεις ενσωματώνονται παιδιά με δυνατότητες διαφορετικών επιπέδων ενώ τα πιο ντροπαλά κάθονται κοντά στα πιο κοινωνικά.

Have you done your homework for empathy class?



In #Denmark, "Klassens time" is a mandatory part of the school curriculum. Children can seek advice from peers, learn empathy, conflict resolution and strengthen their relationships and sense of community! https://t.co/BTLVcX8bON pic.twitter.com/2dRZrqoUlX — Denmark in UK (@denmarkinuk) February 28, 2020

Κάθε σχολείο στη Δανία στοχεύει να διδάξει κάτι πολύ ειδικό στα παιδιά: ότι όταν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν μέσω των κατάλληλων κινήτρων. Κάθε μαθητής είναι εκεί για να στηρίξει τον διπλανό του να προσπαθήσει περισσότερο και να περάσει στο επόμενο level.