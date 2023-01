H 20χρονη ακτιβίστρια προσήχθη στην Γερμανία, κατά την διάρκεια διαδήλωσης για την κατεδάφιση του χωριού Luetzerath, ώστε να προχωρήσει η επέκταση λιγνιτωρυχείου στην περιοχή

Μετά τα γεγονότα με την Greta Thunberg και τον Andrew Tate, το ίντερνετ έρχεται αντιμέτωπο με μια ακόμη στιγμή, κατά την οποία επικροτεί και θαυμάζει τη νεαρή ακτιβίστρια από τη Σουηδία. Αυτή τη φορά, η Greta Thunberg έδωσε το παρόν στην Γερμανία και συγκεκριμένα σε διαδηλώσεις κατά της κατεδάφισης του χωριού Luetzerath, ώστε να προχωρήσει η επέκταση λιγνιτωρυχείου στην περιοχή.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής δύναμης του Άαχεν, όπως μεταδίδει το SkyNews, δήλωσε ότι η Greta Thunberg ήταν μέλος μιας ομάδας διαδηλωτών που κατευθύνθηκε προς την άκρη του υπαίθριου ορυχείου, το οποίο περιγράφεται από τους αστυνομικούς ως «απότομο και εξαιρετικά επικίνδυνο».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ακτιβίστρια δεν συνελήφθη, αλλά βρίσκεται υπό κράτηση μαζί με άλλους διαδηλωτές για ταυτοποίηση.

Η Thunberg, η οποία βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών από την Παρασκευή, εθεάθη μετά την προσαγωγή της να κάθεται απομονωμένη σε αστυνομική κλούβα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters.

Greta Thunberg carried out and detained at protest by German police pic.twitter.com/nCwFAsu7H5