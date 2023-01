Andrew Tate: Παρατείνεται η προφυλάκιση του - Τα νεωτέρα της υπόθεσης

Περιγραφές κοριτσιών στο βρετανικό δίκτυο, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν τα δυο αδέρφια

Στις φυλακές της Ρουμανίας θα παραμείνει προφυλακισμένος τουλάχιστον έως τις 27 Φεβρουαρίου ο Andrew Tate, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον πρώην κικμπόξερ, influencer και δηλωμένο μισογύνη. Ο Tate και ο αδερφός του Tristan, αντιμετωπίζουν κατηγορίες βιασμού, εμπορίας ανθρώπων, καθώς επίσης και της σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

