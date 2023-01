Lisa Loring: Πέθανε η original Wednesday Addams, σε ηλικία 64 ετών

Ήταν 5 χρονών όταν υποδύθηκε τη Wednesday Addams

Όταν αναφερόμαστε στη Wednesday Addams, το μυαλό μας πηγαίνει πάντα στην Christina Ricci και, πλέον, στην Jenna Ortega. Η πρώτη τηλεοπτική Wednesday όμως ήταν η Lisa Loring, σε ασπρόμαυρη εκδοχή, και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 64 της χρόνια.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε στο Facebook από τη φίλη της Laurie Jacobson. «Πριν από 4 μέρες, είχε ένα πολύ σοβαρό εγκεφαλικό που προέκυψε από το κάπνισμα και την πολύ υψηλή πίεση. Τις τελευταίες 3 μέρες ζούσε με μηχάνημα υποστήριξης, αλλά χτες η οικογένειά της πήρε τη δύσκολη απόφαση να την αποσυνδέσει. Στην καρδιά μας θα είναι πάντα η Wednesday Addams». Έφυγε ήρεμη κρατώντας τα χέρια των δύο κορών της.

Και ήταν όντως η πρώτη, η μικρότερη σε ηλικία (μόλις 5 χρονών) και η πρώτη διδάξασα σε σκηνή χορού. Η Ortega εξάλλου έχει παραδεχθεί ότι έκλεψε στοιχεία από τη σκηνή που ακολουθεί, με τη Wednesday να μαθαίνει χορό στον Lurch.

Η ηθοποιός γεννήθηκε το 1958 με το όνομα Lisa Ann DeCinces. Μετά την οικογένεια Addams, η Loring συμμετείχε στην ταινία "As the World Turns" και στις σειρές "The Girl from U.N.C.L.E", "Fantasy Island" και "Barnaby Jones", ενώ δούλευε και ως μακιγιέζ. Είχε δύο κόρες, τις Marianne και Vanessa και δύο εγγόνια, την Emiliana και τον Charles.