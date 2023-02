Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας - Τουλάχιστον 313 νεκροί

Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και στις δύο χώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν

Σεισμός ισχύος 7,8 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, στοιχίζοντας τη ζωή σε σχεδόν 313 ανθρώπους στις δύο χώρες και προκαλώντας μεγάλες και εκτεταμένες υλικές ζημιές, με βάση τους ως τώρα -ακόμη προσωρινούς- απολογισμούς στις δυο πλευρές των συνόρων.

Τουλάχιστον 237 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφωνα με τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ, ενώ τουλάχιστον 76 άνθρωποι είναι νεκροί στην Τουρκία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και στις δύο χώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Αντιγιαμάν, ανέφερε ο κυβερνήτης της, σύμφωνα με τον οποίο κατέρρευσαν περίπου εκατό ακίνητα.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

BREAKING: First casualties reported after massive M7.8 earthquake in central Turkey. Governor of Osmaniye

says at least 5 people have been confirmed dead and over 34 collapsed buildings. #Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/s8rrRwWN7d