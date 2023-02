9χρονος μόλις αποφοίτησε από το Λύκειο και επόμενος στόχος είναι να γίνει... αστροφυσικός

Ναι, ο David θεωρείται παιδί- θαύμα αφού μόλις τελείωσε το λύκειο

Δάσκαλος, αστροφυσικός, μηχανικός, πρόεδρος. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο 9χρονος σήμερα David Balogun είπε στη δασκάλα του ότι θέλει να γίνει όλα αυτά μαζί μια μέρα. Αλλά πριν από το τι ακριβώς θα κάνει όταν μεγαλώσει, είχε θέσει στον εαυτό του έναν πιο βραχυπρόθεσμο στόχο: να τελειώσει το σχολείο πριν τα 10. Και τα κατάφερε!

Ναι, ο David θεωρείται παιδί- θαύμα αφού μόλις τελείωσε το λύκειο. Πήρε το απολυτήριό του από το Reach Cyber ​​Charter School στο Harrisburg της Πενσυλβάνια. «Μου έδωσαν θάρρος. Με υποστήριξαν όλοι, λέγοντας για μένα: Μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει το άλλο». Ο David έκανε διαδικτυακά μαθήματα από το σπίτι του και απολάμβανε ιδιαίτερα τα μαθήματα της επιστήμης και τον προγραμματισμό υπολογιστών.

Ο μαθητής ξεκίνησε τα μαθήματα του γυμνασίου ακριβώς πριν κλείσουν τα σχολεία εξαιτίας της πανδημίας και συνέχισε να παρακολουθεί τα μαθήματά του μέχρι να αποκτήσει τους βαθμούς για να αποφοιτήσει. Σε λιγότερο από τρία χρόνια κατάφερε να πάρει το απολυτήριό του και αποφοίτησε με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 4,0. Οι δάσκαλοι του έμειναν έκπληκτοι από το αποτέλεσμα και την πρόοδό του.

Οι γονείς του νεαρού μαθητή προσπαθούν να βρουν ένα πανεπιστήμιο κατάλληλο για εκείνον, διστάζοντας να τον στείλουν σε κάποιο διάσημο με μεγαλύτερους μαθητές ενώ παραδέχονται πως παρόλο που και οι δύο έχουν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, θεωρούν αρκετά δύσκολο το να μεγαλώνουν έναν γιο που έχει τόσο γρήγορη πνευματική πρόοδο.

Όπως δηλώνει η μητέρα του: «Έπρεπε να τα κάνω όλα έξω από τα "κουτάκια". Παίζοντας μαξιλαρομαχίες , πετώντας τις μπάλες στο σπίτι. Είναι ένα παιδί 9 ετών με εγκέφαλο που έχει την ικανότητα να κατανοεί πολλές έννοιες, πολλές περισσότερες από την ηλικία του. Και μερικές φορές πέρα ​​από αυτά που μπορώ εγώ η ίδια να κατανοήσω». Η Ronya είπε ότι εξέτασαν τον γιο τους για χαρισματικότητα στην πρώτη δημοτικού, όταν είχε ήδη ξεπεράσει το επίπεδο της δεύτερης τάξης τόσο για τα μαθηματικά όσο και για τα αγγλικά. Τότε είναι που είπα: Δεν χρειάζεται να πάει στη δευτέρα δημοτικού. Πρέπει να πάει στην τρίτη δημοτικού. Μετά χτύπησε ο COVID. Δυόμιση χρόνια αργότερα, τελείωσε το Λύκειο».

