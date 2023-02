Σεισμός στην Τουρκία: Το έργο της ελληνικής αποστολής σε μία από τις πιο δύσκολες διασώσεις

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρούν την ανεύρεση επιζώντων στα συντρίμμια κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες

Όσο οι εξελίξεις είναι δραματικές στη γειτονική Τουρκία, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 21.000, οι άνδρες της ΕΜΑΚ δίνουν μάχη για να ανασύρουν από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα, ζωντανούς ανθρώπους.

Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε να επιχειρεί στο πεδίο σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή της εκεί, ανασύροντας μέχρι στιγμής πέντε ανθρώπους ζωντανούς μέσα από τα χαλάσματα πολυκατοικιών. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 36 άντρες της ΕΜΑΚ, 8 διασώστες του ΕΚΑΒ, 3 γιατρούς και 5 παραϊατρικούς. Το ελληνικό «στρατηγείο» στην Τουρκία στήθηκε σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν κατοικίες και κόσμος. Ένα άλλο βασικό κριτήριο επιλογής της περιοχής, όπου στήθηκε η «βάση» των Ελλήνων, αφορούσε στη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές και διαφορετικές σεισμόπληκτες περιοχές.

Dear Greeks, I will never forget this photo. You have a Turkish friend in Anatolia. I love you, stay healthy. #Greece #teşekkürleryunanistan pic.twitter.com/VR6m46ENbi