Ακόμη και νέες πολυκατοικίες έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα

Oι διαδοχικοί σεισμοί, που συγκλόνισαν την Τουρκία και τη Συρία, κόστισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσαν αμέτρητα ερείπια και συντρίμμια. Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν απεγνωσμένα για σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, είναι πάνω περίπου 5.000, σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών της χώρας, και προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αρτιότητα των κατασκευών.

Ανάμεσα στα χαλάσματα λοιπόν, αναδύθηκε το "pancake collapse", για το οποίο όλοι μιλούν μετά τον φονικό σεισμό. «Αυτό που χτυπά κυρίως είναι ο τύπος των καταρρεύσεων, αυτό που ονομάζουμε pancake collapse, που είναι ο τύπος κατάρρευσης που εμείς οι μηχανικοί δε μας αρέσει να βλέπουμε», δήλωσε στο CNN ο Mustafa Erdik, καθηγητής σεισμών στο Πανεπιστήμιο Bogazici στην Κωνσταντινούπολη. «Σε τέτοιες καταρρεύσεις, είναι δύσκολο να σωθούν εγκλωβισμένοι. Κάνει πολύ δύσκολη τη λειτουργία των ομάδων έρευνας και διάσωσης».

«Τα pancake collapse ''στοιβάζουν'' τα δάπεδα πάνω τους, μειώνοντας όλο τους το βάρος σχεδόν στο τελευταίο όροφο. Αυτό συνεχίζεται, συσσωρεύοντας περισσότερο βάρος καθώς πέφτει η δομή». Πρόκειται για μια «βαθμιαία ρήξη» που συχνά ξεκινά από το κάτω μέρος: ένα φέρον στοιχείο είναι κατεστραμμένο, συνήθως στους κάτω ορόφους ή τα θεμέλια ενός κτιρίου, γεγονός που προκαλεί τους τελευταίους ορόφους να καταρρεύσουν κάθετα προς τα κάτω.

Ο Erdik είπε στο CNN ότι οι εικόνες εκτεταμένης καταστροφής και συντριμμιών υποδεικνύουν «ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεταβλητές ποιότητες σχεδίων και κατασκευής». Αναφέρει μάλιστα ότι το είδος των δομικών αστοχιών μετά από σεισμό είναι συνήθως μερικές καταρρεύσεις.

