Επιστήμονες εντόπισαν πως ένα τεράστιο κομμάτι του ήλιου έχει «ξεκολλήσει»

Το συμβάν έχει προβληματίσει τους επιστήμονες οι οποίοι εικάζουν ότι αυτό συνέβη εξαιτίας της αντιστροφής του μαγνητικού πεδίου του ήλιου

Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που μας έρχονται από το διάστημα, με τους επιστήμονες να είναι αντιμέτωποι με ένα σπάνιο φαινόμενο. Οι επιστήμονες της NASA, κατέγραψαν ένα μεγάλο κομμάτι από τον βόρειο πόλο του Ήλιου, κυριολεκτικά να αποσπάται.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο ένα γιγάντιο νήμα πλάσματος, ή ηλεκτρισμένο αέριο εκτοξεύεται από τον ήλιο και ύστερα φαίνεται να αιωρείται.

BREAKING 🚨: Scientists say a piece of the sun’s surface has broken off at the northern pole



