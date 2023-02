Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Natalia Gavrilița

Μετά από 18 ταραχώδεις μήνες κατά τους οποίους η χώρα αντιμετώπισε υψηλό πληθωρισμό και τις συνέπειες του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία, παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Μολδαβίας

Σήμερα, η Νατάλια Γκαβριλίτα ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή της παραιτείται, έπειτα από μόλις ενάμιση χρόνο στην εξουσία. Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σαντού, αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης.

