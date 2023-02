Επιληψία: Laser, ρομπότ και μικροσκοπικά καλώδια υπόσχονται νέες θεραπείες για τις σοβαρές κρίσεις

Η τεχνολογική πρόοδος που έχει γίνει, περιλαμβάνει όχι μόνο ηλεκτρόδια και laser, αλλά και μηχανήματα που παρέχουν εικόνες υψηλής ανάλυσης κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων

Η επιληψία είναι μία χρόνια διαταραχή με επαναλαμβανόμενες, επιληπτικές κρίσεις. Τα άτομα με επιληψία έχουν περισσότερους από έναν τύπο σπασμών και ενδέχεται να εμφανίζουν και άλλα συμπτώματα νευρολογικών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως θεωρείται ότι έχουν επηρεαστεί από επιληψία και επιληπτικές κρίσεις.

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί προχωρούν σε κατάλληλες θεραπείες με φάρμακα. Η τεχνολογική πρόοδος που έχει γίνει, περιλαμβάνει όχι μόνο ηλεκτρόδια και laser αλλά και μηχανήματα που παρέχουν εικόνες υψηλής ανάλυσης κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως και εμφυτευμένες συσκευές που μπορούν να σταματήσουν τις κρίσεις.

Today is #InternationalEpilepsyDay



Thank you for your support today to help end stigma against people with epilepsy.



