Ο Tom Brady είπε πως η ταπείνωση της Janet Jackson στο Super Bowl έκανε καλό στο NFL. Το κράξιμο που έφαγε, έκανε καλό σε όλους μας

Ο Justin Timberlake είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό ως ατυχές συμβάν, χρησιμοποιώντας τον όρο "wardrobe malfunction", δήλωση που σε καμία περίπτωση δεν βρίσκει σύμφωνο τον στιλίστα: «Δεν θα το έλεγα ατύχημα ούτε σε εκατό χρόνια» δήλωσε ο Wayne Scott Lucas, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια η Janet Jackson απαγορεύτηκε από τα βραβεία Grammy, ενώ είδε την καριέρα της να καταστρέφεται. Στο βίντεο φαίνεται η εκμετάλλευση μίας ανυποψίαστης γυναίκας, πιθανώς για να ζηλέψει μία άλλη ή απλώς επειδή ο Timberlake θεώρησε πως μπορεί να αποκαλύψει οποιοδήποτε σημείο του σώματός της, έτσι απλά επειδή το θέλει. Και ενώ θα μπορούσαμε για πολύ ακόμη να αναλύουμε αυτό το περιστατικό της pop κουλτούρας, ήρθε ο Tom Brady και η λέξη απογοήτευση για εκείνον είναι λίγη.

Σε ένα πρόσφατο podcast επεισόδιο, στο οποίο συμμετείχε ο Brady, δήλωσε πως εκείνο το περιστατικό του 2004, με τον Timberlake και τη Janet, έγινε τελικά για καλό, αφού προσέφερε θέαμα και αφορμή για συζήτηση στο κοινό.

O Brady τότε, ήταν στην ομάδα των New England Patriots και ρωτήθηκε για το περιστατικό στο show του ημιχρόνου, με τον ίδιο να δηλώνει: «Δεν είχα δει και πολλά πράγματα. Τα media με ρωτούσαν για το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω για τι ακριβώς μου μιλούσαν», δήλωσε ο Βrady στο πρόσφατο podcast επεισόδιο, όπου συμμετείχε.



«Με ρωτούσαν αν είχα δει το σόου του ημιχρόνου και εγώ απαντούσα πως δεν έχω δει τίποτα. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το παιχνίδι. Μου πήρε λίγο χρόνο μέχρι να καταλάβω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο αθλητής και δυστυχώς δεν στάθηκε μόνο εδώ:



«Τελικά ίσως ήταν ένα καλό αυτό που συνέβη στο NFL (αναφερόμενος στο περιστατικό με Janet & Timberlake). Γιατί οι πάντες συζητούσαν γι' αυτό και έδωσε ακόμη περισσότερη δημοσιότητα στα halftime shows», πρόσθεσε ο Brady. Μια τρομερά επιπόλαια δήλωση, που βάζει τη δημοσιότητα ενός αθλητικού event πάνω από την αξιοπρέπεια και την ίδια την αξία μιας γυναίκας.

“So a Black woman’s career and reputation is damaged and she was taunted for a number of years by the mainstream media, but you know what, it was good for the NFL?!” https://t.co/j7Td235uFu