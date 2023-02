Αλήθεια τώρα, Tiger Woods; Η «πλάκα» με το ταμπόν και η συγγνώμη που δεν έπεισε κανέναν

«Υποτίθεται πως θα ήταν για πλάκα», είπε. Και δε γελάσαμε ούτε από μέσα μας

O Tiger Woods είναι 47 χρονών και επέστρεψε στο αγωνιστικό γκολφ μετά από 7 μήνες αποχής. Είναι, επίσης, πατέρας μίας έφηβης. Είναι, επίσης, ο άνθρωπος που θεώρησε αστείο να δώσει ένα ταμπόν στον φίλο του, Justin Thomas, επειδή η δική του μπάλα έφτασε πιο μακριά. Όντως, διακριτικά, έβαλε κάτι στο χέρι του 29χρονου. Εκείνος, το πέταξε κάτω όταν κατάλαβε τι ήταν. Και το μήνυμα το Woods ήταν σαφές: Παίζεις σαν κορίτσι – το 2023.

Αλήθεια τώρα, Tiger;

Yes, Tiger Woods 100% handed Justin Thomas a tampon after he outdrove him. pic.twitter.com/VJbfldyXhw

Η κόρη του, εντωμεταξύ, μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο και είναι εξαιρετική. Μάλλον ο Woods θα ξέχασε για λίγο πως καλό είναι να μην κάνουμε σεξιστικά αστεία.

Φυσικά και υπήρξε αντίδραση στα social media, όπου (δικαίως, αν μας ρωτάτε) τον χαρακτήρισαν ανώριμο 14χρονο, φυσικά κι εκείνος ζήτησε συγγνώμη, ετεροχρονισμένα. Κατάλαβε ότι ξεπέρασε τα όρια, άραγε, ή απλώς θέλει να τα έχει καλά με όλους;

«Υποτίθεται πως θα ήταν για πλάκα και προφανώς δε βγήκε έτσι», δήλωσε.

Δε μας έπεισε και πολύ. Το «λυπάμαι αν σε πρόσβαλα» είναι σαν το «χωρίς παρεξήγηση» - δε φταις εσύ, φταίει ο άλλος που το πήρε έτσι. Εσύ είχες αγνές προθέσεις, το politically correct είναι που σε έχει φάει και δεν μπορείς να κάνεις μία πλάκα σαν άνθρωπος - σε βάρος άλλων ανθρώπων, αλλά τι σημασία έχει;

Κάποιοι (όχι μόνο άνδρες, δυστυχώς) θεώρησαν ότι είμαστε υπερευαίσθητοι που το κάνουμε θέμα - πρόκειται για ένα αστείο που απλώς μειώνει τις γυναίκες, άλλωστε. Είναι μάλλον οι ίδιοι που αισθάνθηκαν άβολα, ακόμη και θιγμένοι, όταν το Sam Smith φόρεσε ροζ φόρεμα, χρυσό κοστούμι, σέξι εσώρουχα.

Female golfers have spoken and we are NOT offended by @TigerWoods giving @JustinThomas34 a tampon. It’s funny, get over it! 🙄😂#tampongate #golf #tigerwoods #justinthomas pic.twitter.com/2qzfukupgd