H Paris Hilton κάνει recreate την iconic εμφάνιση από τα 21α γενέθλια της, 21 χρόνια μετά

H χρυσή κληρονόμος μας πηγαίνει για λίγο πίσω στο 2002 και παράλληλα γίνεται (ξανά) iconic

Μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η χρυσή κληρονόμος Paris Hilton, η οποία έχει επανέλθει δυναμικά στον κόσμο της pop κουλτούρας και του θεάματος. Πρόσφατα απέκτησε το πρώτο της παιδί μαζί με τον σύντροφο της , μέσω παρένθετης μητέρας. Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία αυτή έμεινε κρυφή και μυστική τόσο από την οικογένεια της, όσο και από το κοινό- ενώ δήλωσε ευγνώμων που το ταξίδι αυτό, ήταν αποκλειστικά για εκείνη και τον σύζυγό της.

Μετά από τις πρώτες φωτογραφίες που η ίδια δημοσίευσε με τον γιο της Phoinix, για τον οποίο μίλησε αναλυτικά και μοιράστηκε το πως εμπνεύστηκε το όνομα του, ήρθε η ώρα να κάνει μια ακόμη iconic εμφάνιση που μας θυμίζει κάτι από το 2002.

Για τα 21α γενέθλια της το 2002, η Paris Hilton είχε επιλέξει ένα εκπληκτικό και sparkly φόρεμα από Julian Macdonald, συνδυασμένο με ένα διαμαντένιο τσόκερ και λαμπερά πέδιλα. Η εμφάνιση της τότε, είχε τραβήξει τα βλέμματα και φυσικά σημάδεψε την pop κουλτούρα.

Paris Hilton recreated her iconic 21st birthday look, 21 years later. https://t.co/PKXPtOJCFh