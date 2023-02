Νέα συσκευή δίνει τη δυνατότητα για φιλιά εξ' αποστάσεως - Πώς ακριβώς λειτουργεί

Η συσκευή συνδέεται με τηλέφωνο μέσω bluetooth και εφαρμογής και σου δίνει το φιλί που βρίσκεται στην «απέναντι μεριά»

Φαίνεται πως η δυνατότητα για τηλεμεταφορά ή για άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι και πολύ μακριά. Αυτή τη φορά, μια ακόμη τεχνολογική συσκευή, η οποία αφορά το φιλί και το έρωτα, έρχεται να αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα, αφού χάρη σε αυτή μπορείς να δίνεις και να παίρνεις φιλιά εξ' αποστάσεως.

Συγκεκριμένα, ένα πανεπιστήμιο στην επαρχία Jiangsu της Ανατολικής Κίνας εφηύρε τη συσκευή για φιλί εξ' αποστάσεως, που σκοπό έχει να επιτρέπει στα ζευγάρια να βιώσουν την αυθεντική αίσθησή του. Σύμφωνα με τους Global Times, η συσκευή φιλού διαθέτει ένα σύστημα σε σχήμα στόματος, το οποίο φιλούν οι χρήστες και μεταφέρει ακριβώς την κίνηση των χειλιών αλλά και την πίεση που ασκείτε. Το αντίστοιχο μπορεί να κάνει και για την άλλη πλευρά, για το πρόσωπο που λαμβάνει αλλα παράλληλα δίνει και εκείνο φιλί, από όπου και αν βρίσκεται.

Η συσκευή συνδέεται με το τηλέφωνο μέσω bluetooth και μιας εφαρμογής και μπορεί να λειτουργήσει απλά συνδέοντας το τηλέφωνο στη συσκευή. «Η συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως επιτρέπει στα ζευγάρια, που ζουν σε διαφορετικά μέρη να αισθάνονται το φιλί των συντρόφων τους και επιτρέπει επίσης σε άτομα με στοματικές ασθένειες να φιλιούνται», γράφουν οι Global Times.

