Ted Lasso: Ο 3ος κύκλος έχει trailer, και μάλλον θα είναι το μεγάλο φινάλε

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου

Το 2023 είναι η χρονιά που θα ζήσουμε το φινάλε αγαπημένων σειρών. Πρώτα ήταν το Succession, και τώρα ο Ted Lasso, που επιστρέφει με τον 3ο κύκλο του, στις 15 Μαρτίου.

Αν και η Apple TV+ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα δούμε το φινάλε, ο ηθοποιός και σεναριογράφος της σειράς, Brett Goldstein, είχε πει το καλοκαίρι ότι ο 3ος κύκλος γράφτηκε για να είναι ο τελευταίος. Κάτι ανάλογο υπαινίχθηκε και ο δημιουργός, Bill Lawrence, αναφερόμενος στο φορτωμένο πρόγραμμα του Sudeikis.

Το ολοκληρωμένο trailer, που δεν έχει λόγια, αλλά έχει μπόλικη ένταση, μάς προετοιμάζει για τον μεγάλο αγώνα, για τον ανταγωνιστή (πια) Nathan, που πρόδωσε τον Ted. "You Can't Always Get What You Want", λένε οι Rolling Stones στο background, και είμαστε έτοιμοι για μεγάλες στιγμές, συναισθηματικά μιλώντας, όπως μόνο αυτή η σειρά ξέρει να κάνει.

Ο 2ος κύκλος μάς άφησε σε ένα καίριο σημείο, εκεί που η ομάδα AFC ανεβαίνει στην Premier League, αλλά χάνει τον βοηθό προπονητή Ted, ο οποίος πηγαίνει στον αντίπαλο West Ham United. «Παιδιά, σας αγαπάω τόσο πολύ», λέει ο Sam στην ομάδα και γίνεται το σύνθημά τους.

Για τον 3ο κύκλο, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου και θα βλέπουμε ένα νέο επεισόδιο (12 συνολικά), κάθε Τετάρτη. Δεν θέλουμε να τελειώσει αλλά ίσως τα καλά πράγματα να πρέπει να διαρκούν λίγο.