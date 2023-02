SAG Awards 2023: Οι στιγμές που ξεχώρισαν (και αγαπήσαμε)

Από ένα reunion του «Parent Trap» μέχρι την νίκη του Ke Huy Quan

Ας δούμε μια μια τις στιγμές που θα μας μείνουν ανεξίτηλες από την τελετή απόνομή SAG Awards στις 26 Φεβρουαρίου.

1. Η Haley Lu Richardson παίρνει την Jamie Lee Curtis στο «White Lotus»

Πριν την τελετή των SAG Awards η πρωταγωνίστρια του «White Lotus» Haley Lu Richardson μίλησε στο PEOPLE & Entertainment Weekly Red Carpet Live pre-show. Λίγο πριν τελειώσει η συνέντευξη και η ηθοποιός Jamie Lee Curtis περίμενε να πάρει σειρά, η Richardson εξέφρασε την επιθυμία της να δει την Curtis στην επόμενη σεζόν του «White Lotus».

2. Το reunion του «Parent Trap»

Η Lisa Ann Walter είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ραντεβού στα φετινά SAG Awards. Η σταρ του Abbott Elementary περπάτησε αγκαζέ με την Elaine Hendrix, την καλύτερή της φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στην κλασική ταινία του Disney «Parent Trap».

3. Η Sally Field θυμάται τον Robin Williams

Λίγο πριν αποδεχθεί το Life Achievement Award της την Κυριακή το βράδυ, η Sally Field αναπόλησε τις στιγμές που δούλευε με τον εκλιπόντα Robin Williams στην κωμωδία του 1993 «Mrs. Doubtfire».

«Αυτό που σκέφτεσαι αυτόματα είναι ο Robin. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην ήταν γεμάτη από χαρά και αγάπη κατά την παρουσία του» είπε για την ταινία. «Εννοώ ο Robin ήταν ο Robin. Ήταν όλα όσα φαινόταν ότι είναι: ένας γενναιόδωρος, γεμάτος αγάπη, γλυκός, εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος. Μας λείπει σε όλους».

4. Η Jessica Chastain μοιράζεται μια ανάμνηση με τον Philip Seymour Hoffman

Ενώ λάμβανε το βραβείο της, μοιράστηκε ενθαρρυντικά λόγια που της είχε πει κάποτε ο Philip Seymour Hoffman.

«Μας είχε πει όλες τις αγχωτικές ιστορίες του για τις ακροάσεις και μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε ακόμα και όταν αισθανόμαστε ότι κανείς δεν μας βλέπει. Και στο τέλος της συζήτησης είπε ‘Περιμένω να δουλέψω με τον κάθε έναν από εσάς’ και με σόκαρε γιατί το έκανε αληθινό. Λίγα χρόνια αργότερα έγινε πραγματικότητα και είχα την ευκαιρία να κάνω ένα θεατρικό έργο μαζί του.

5. Η Jamie Lee Curtis υμνεί τους γονείς της

Κατά την αποδοχή του βραβείου της η Jamie Lee Curtis άρπαξε την ευκαιρία να τιμήσει τους εκλιπόντες ηθοποιούς γονείς της.

«Φοράω τη βέρα που ο πατέρας μου έδωσε στη μητέρα μου. Μισούσαν ο ένας τον άλλον προς το τέλος, αλλά εγώ και η αδερφή μου γεννηθήκαμε από αγάπη.» είπε η ηθοποιός για τον Tony Curtis και την Janet Leigh. «Ο πατέρας μου ήταν από την Ουγγαρία και η μητέρα μου από τη Δανία και δεν είχαν τίποτα και έγιναν αυτά τα θρυλικά αστέρια στην βιομηχανία. Οι γονείς μου ήταν ηθοποιοί και εγώ παντρεύτηκα έναν ηθοποιό».

6. Η Aubrey Plaza και η Jenna Ortega τα «έσπασαν» στο Podium

Όταν η Aubrey Plaza και η Jenna Ortega ανέβηκαν στην σκηνή για να παρουσιάσουν το βραβείο για την outstanding performance by a male actor in a television movie or limited series, αποκάλυψαν ότι μπορεί να μοιάζουν πιο πολύ από ότι διαφέρουν.

Αφού δεν μίλησαν για λίγο, στη συνέχεια η Plaza είπε «Δεν ξέρω γιατί μας έβαλαν μαζί» ενώ κοίταζαν και οι δύο μπροστά εμφανώς -χιουμοριστικά- αμήχανα. Η Ortega τότε είπε «Το ξέρω, δεν έχουμε τίποτα κοινό». Η Plaza απάντησε «Πρέπει να βρούμε αυτόν που το εκανε» και στη συνέχεια είπαν ταυτόχρονα «Και να καταραστούμε τις οικογένειές τους και να παρακολουθούμε την κατάρα να ακολουθεί τους απογόνους τους για τις επόμενες 7 γενιές». «Οk, τώρα το βλέπω» είπε η Plaza αστειευόμενη.

7. Ο Ke Huy Quan γράφει ιστορία

Όταν έλαβε το βραβείο για την outstanding performance by a male actor in a supporting role για την ερμηνεία του στο «Everything Everywhere All at Once» έγινε ο πρώτος άνδρας Ασιάτης που κέρδισε ποτέ ένα SAG Award για την ερμηνεία του σε ταινία.

8. Η Sally Field λαμβάνει το Life Achievement Award

Κατά τη διάρκεια του λόγου της η ηθοποιός σχολίασε τους άλλους ηθοποιούς στην αίθουσα, για το δικό τους δύσκολο ταξίδι προς την επιτυχία, σημειώνοντας ότι η καριέρα της ήταν ένας αγώνας δύσκολος, αλλά σε σύγκριση με κάποιους άλλους, ήταν κατηγορία φτερού.

9. Η Michelle Yeoh κέρδισε και είπε την F- word

Μοιράστηκε την αφιλτράριστη αντίδρασή της στην τιμή αυτή με το κοινό, μόλις τελείωσε την ομιλία της για την παραλαβή του βραβείου για την outstanding performance by a female actor in a leading role στην ταινία «Everything Everywhere All at Once». Μετά από μια μακρά παύση αναφώνησε «Σκ…» και αφού γέλασε, φώναξε «Γα….» και τότε το κοινό χειροκρότησε.

10. Ο James Hong έκλεψε την παράσταση

Ενώ όλο το cast της ταινίας Everything Everywhere All at Once θα έπαιρνε σπίτι του το βραβείο για την outstanding performance by a cast in a motion picture, οι συμπρωταγωνιστές του James Hong τον έβαλαν στο επίκεντρο.

Ενώ το κοινό είχε σηκωθεί όρθιο για να χειροκροτήσει, ο 94χρονος ηθοποιός ξεκίνησε την ομιλία του αρχικά στα Κινέζικα. «Βασικά το είπα αυτό διότι μπορεί να μας δουν στο Hong Kong. Και ελπίζω του χρόνου το κανάλι να μην αλλάξει γνώμη και να μας δείξει πάλι. Οπότε, πήρα την πρώτη μου κάρτα, την SAG κάρτα μου και…τέλος πάντων 70 χρόνια πριν. Η πρώτη μου ταινία ήταν με τον Clark Gable. Τότε πρέπει να σας πω ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι παίζονταν από αυτούς τους άνδρες με ορθάνοιχτα μάτια και μιλούσαν έτσι διότι ο παραγωγός είπε ότι οι Ασιάτες δεν ήταν αρκετά καλοί και δεν είναι για box office. Αλλά για δες μας τώρα, ε;» είπε ο Hong και το κοινό δε σταμάτησε να χειροκροτά.

Πηγή People