Όχι, το "Green Line Theory" δεν είναι απλώς viral στο TikTok. Nαι, η σεξιστική ψευδοεπιστήμη, υπάρχει

Άνδρες προσπαθούν να μας πείσουν ότι η πατριαρχία έχει τις ρίζες της στη βιολογία

Αν έχεις TikTok, σίγουρα έχεις δει βίντεο και ξέρεις τι είναι η green line theory. Αν όχι, πρόκειται για μία θεωρία χωρίς επιστημονική βάση, φυσικά, η οποία υποστηρίζει ότι οι “πραγματικοί άνδρες” δε γέρνουν προς τις συντρόφους τους, όταν βγάζουν φωτογραφίες. Κι οι χρήστες παίρνουν εικόνες διάσημων ζευγαριών, χαράσσουν πάνω πράσινες γραμμές και εξηγούν, ξανά χωρίς επιστημονική βάση, ποιος έχει το “πάνω χέρι” στη σχέση. Ο Pete Davidson, για παράδειγμα, έγειρε προς την Kim, ενώ ο Donald Trump έδωσε το τέλειο παράδειγμα του δυνατού άνδρα που μένει ευθυτενής, ολόισιος σαν σημαία, ενώ οι γυναίκες γέρνουν προς εκείνον. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο καλά πηγαίνει αυτό.

Προφανώς και είναι όλο λάθος - ή μήπως δεν είναι τόσο προφανές; Τέτοιου είδους ψευδοεπιστημονικές θεωρίες που στοχοποιούν τη γυναίκα, συνήθως γίνονται viral ενώ, όσο κι αν καταρριφθούν, πάντα θα βρεθεί κάποιος να τις επαναφέρει. Ο Vincent Denault, ειδικός στη μη λεκτική επικοινωνία, μίλησε στο Dazed κι εξήγησε πως κακώς προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τις σχέσεις ανθρώπων κοιτώντας μία παγωμένη εικόνα - “αυτές οι εικασίες αντιτίθενται σε δεκαετίες επιστημονικής έρευνας”, δήλωσε χαρακτηριστικά. “Ακόμη και κάποιος ελάχιστα εξοικειωμένος με το ζήτημα θα αναγνώριζε ότι έχουμε να κάνουμε με ανοησίες”.

Έστω ότι σκεφτόμαστε λογικά και δεχόμαστε το παραπάνω, αγνοώντας θεωρίες περί πράσινων γραμμών. Λύθηκε το πρόβλημα; Μάλλον όχι. Κι αυτό γιατί πάντα θα βρίσκονται “ψυχολόγοι” και “ειδικοί” που απευθύνονται στο manosphere, μία ειδική “συμμαχία” που αποτελείται από incels, άνδρες που αυτοαποκαλούνται ακτιβιστές για τα ανδρικά δικαιώματα - ο Andrew Tate, καλή ώρα - και ακροδεξιούς, όλοι τους, μισογύνηδες. Είναι τα άτομα που κάνουν λόγο, εν έτει 2023, για alpha και beta males, ή επαναλαμβάνουν διαρκώς τη γνωστή φράση περί “κλειδιού που ανοίγει πολλές πόρτες” επειδή “οι άνδρες είναι πολυγαμικοί από τη φύση τους και η γυναίκα πλασμένη να έχει ένα μόνο ταίρι, ενώ θα ολοκληρωθεί όταν γίνει μάνα”.

Η πεποίθηση πως οι γυναίκες είναι λιγότερες από τους άνδρες υπήρχε πάντα και εξακολουθεί να αναπαράγεται.

H ακαδημαϊκός (και φεμινίστρια) Deborah Cameron ασχολείται με το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο παύει να ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά με κοιννονικοπολιτικούς κανόνες, αλλά πηγαίνει σε μία πιο ολοκληρωτική, βιολογική προσέγγιση. Ο τρόπος σκέψης είναι απλώς: Οι άνδρες είναι φυσικοί ηγέτες με υψηλό sex drive, οι γυναίκες υποτάσσονται και έχουν χαμηλότερο sex drive. Μάλιστα, η Cameron εξήγησε στο Dazed πως η σεξιστική ψευδοεπιστήμη και η “ποπ ψυχολογία” άρχισαν να κερδίζουν έδαφος πίσω στα 90s, όταν εκδόθηκε το βιβλίο Μen are from Mars, Women are from Venus (οι άνδρες είναι από τον Άρη, οι γυναίκες από την Αφροδίτη), το οποίο υποστήριζε ότι τα περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις ξεκινούν από τις αμετάβλητες ψυχολογικές διαφορές των φύλων.

Η δρ. Kaitlyn Righter, καθηγήτρια στο UCL με ειδίκευση στον διαδικτυακό μισογυνισμό, δήλωσε ότι η χρήση επιστημονικής γλώσσας είναι, κατά κύριο λόγο, ο τρόπος νεαρών ανδρών να “προκαλέσουν φόβο απώλειας του ελέγχου” σ΄έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

“Πολλοί άνδρες πράγματι αισθάνονται ότι οι ζωές τους είναι χάλια, οπότε αναζητούν κάποιον που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Έχουμε δει αλλαγές στην κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίες και, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλοί άνδρες αισθάνονται άβολα και αποξενωμένοι. Πολύς κόσμος αισθάνεται έτσι γενικά”, πρόσθεσε. Και έρευνα έχει δείξει πως αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των single straight ανδρών, κάτι που δεν είναι τυχαίο.

Κι ήρθαν influencers σαν τον Αndrew Tate και τον Jordan Peterson να ξεσηκώσουν τη manosphere, δημιουργώντας ένα αφήγημα που κάνει τους παραπάνω αποξενωμένους και μόνους άνδρες να νιώσουν άνετα: Φταίνε οι γυναίκες και ο φεμινισμός.

Αυτό συμβαίνει όταν κινήματα έρχονται να αλλάξουν το status quo - πολλοί αισθάνονται άβολα και είναι εύκολο να κατηγορήσει κανείς το τρίτο κύμα φεμινισμού που αλλάζει τη “φυσική σειρά”. Ο εχθρός είναι οι γυναίκες και οι άνδρες του manoshpere έχουν δημιουργήσει έναν χώρο που τους κάνει να πιστεύουν ότι παίρνουν τη δύναμη τους πίσω. Κι αυτό είναι λάθος.