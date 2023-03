PοTS: Το σύνδρομο μετά τον Covid, που δεν έχει θεραπεία

Σύμφωνα με έρευνες, όταν ο πάσχων σηκώνεται απότομα, η ροή αίματος στον εγκέφαλο μπορεί να μειώνεται έως και κατά 20-30% προκαλώντας αίσθημα ζάλης, αστάθεια, τάση λιποθυμίας, τρέμουλο, ακόμα και παροδική έλλειψη συγκέντρωσης, ενώ στην προσπάθειά της η καρδιά να αναπληρώσει το αίμα στον εγκέφαλο, αυξάνει τους παλμούς της.

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο του Rochester Regional Health και ειδικό στο σύνδρομο PoTS, David R. Fries: «Όταν το αυτόνομο νευρικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, όλα μοιάζουν να υπολειτουργούν».

Τα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα μόλις ο ασθενής ξαπλώσει και ηρεμήσει ενώ σχετική έρευνα έχει επιβεβαιώσει τη σχέση μεταξύ της νόσησης με Covid- 19 και σε μικρότερο βαθμό του εμβολίου έναντι της λοίμωξης και του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Cardiovascular Research, έδειξε σχέση μεταξύ ασθενών που διαγνώστηκαν με long Covid και πιθανόν ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, και του συνδρόμου, το οποίο επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και τους παλμούς.

