Αστεροειδής ίσως συγκρουστεί με τη Γη την ημέρα Αγίου Βαλεντίνου, το 2046

Αν δεν είμαστε ερωτευμένοι σε 23 χρόνια, ίσως να έχουμε κάτι να περιμένουμε, τουλάχιστον

Δεν σας αρέσει η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Θέλετε απλώς να τελειώσει η μέρα και να χωρίσουν όλοι; Ε, κάντε λίγη υπομονή, γιατί στις 14 Φεβρουαρίου 2046, η Γη μπορεί να χτυπηθεί από αστεροειδή.

Ο αστεροειδής ονομάζεται 2023 DW και ανακαλύφθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό. Πλέον, βρίσκεται στη Risk List, έναν κατάλογο διαστημικών αντικειμένων που θα μπορούσαν, μελλοντικά, να επηρεάσουν τη Γη με κάποιον τρόπο και, απ’ όσα έχουν δει οι επιστήμονες ως τώρα, ο 2023 DW έχει κερδίσει την πρώτη θέση.

Η ζημιά δε θα είναι καταστροφική, βέβαια, ούτε αντιμετωπίζουμε κανέναν κίνδυνο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι έχει διάμετρο περίπου 50 μέτρα – σαν μία πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων – αλλά «η πιθανότητα ανακρίβειας σχετικά με το μέγεθος, θα μπορούσε να είναι μεγάλη».

Δεν υπάρχει λόγος πανικού και ο συγκεκριμένος αστεροειδής έχει πιθανότητα 1 στις 607 να επηρεάσει τον πλανήτη μας. Κι αυτό δε θα γίνει πριν το 2046 – μπορεί να γίνει και μεταξύ 2047 και 2051, αλλά η μέρα θα είναι σίγουρα 14 Φλεβάρη.

«Συχνά, όταν ανακαλύπτονται νέα αντικείμενα, παίρνει αρκετές εβδομάδες ανάλυσης δεδομένων για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να γίνει έγκυρη πρόβλεψη της μελλοντικής τροχιάς τους», ανέφερε η NASA στο Twitter. «Οι αναλυτές τροχιάς θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν τον αστεροειδή 2023 DW και να ενημερώνουν τις προβλέψεις τους, όσο έρχονται περισσότερα δεδομένα».

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP