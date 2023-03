Τα Oscars έριξαν «άκυρο» για δεύτερη συνεχή χρονιά στον Volodymyr Zelenskyy

H Ακαδημία δεν είναι ο μόνος θεσμός που απορρίπτει τον Ουκρανό πρόεδρο

Τα Oscars για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν ενέκριναν το αίτημα του Volodymyr Zelenskyy να μιλήσει στην τελετή απονομής των βραβείων, σύμφωνα με το Variety.

Παρόλο που μετά τη ρωσική εισβολή τον έχουμε δει να βγάζει λόγους σε τελετές απονομής βραβείων και φεστιβάλ, ακόμη και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στα Oscars ούτε πέρσι, αλλά ούτε και φέτος, πρόκειται να εμφανιστεί. Παρόλο που ο ατζένης του πρακτορείου WME, Mike Simpson ζήτησε από την Ακαδημία να αφήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας να μιλήσει στην τελετή, το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Ο Simpson φαίνεται πως έκανε την έκκληση επειδή εκπροσωπεί τον Aaron Kaufman, ο οποίος μαζί με τον Sean Penn σκηνοθέτησαν το ντοκιμαντέρ "Superpower" για την Ουκρανία, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, τον προηγούμενο μήνα.

