Meta: Σε επιπλέον 10.000 απολύσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Zuckerberg

H νέα ανακοίνωση έρχεται 6 μήνες, μετά τις 11.000 απολύσεις

Επιπλέον 10 χιλιάδες απολύσεις ετοιμάζει να κάνει ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, ενώ παράλληλα αναμένεται να γίνει και πάγωμα των προσλήψεων. Οι ενέργειες αυτές, γίνονται στο πλαίσιο του “έτους αποτελεσματικότητας” προκειμένου να γίνει και πάλι βιώσιμη η εταιρεία. Πριν έξι μήνες, ο διάσημος κολοσσός είχε ανακοινώσει και πάλι απολύσεις και συγκεκριμένα 11 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις θέσεις τους.

Στο αποκορύφωμά της το 2022, η Meta είχε φτάσει τους 87.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, με σημαντικό μέρος των προσλήψεων αυτών να πραγματοποιούνται από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού.

