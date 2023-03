Ryan Reynolds: Πουλά την εταιρεία τηλεπικοινωνιών του για 1,35 δισ. δολάρια - «Η ζωή είναι παράξενη»

Μια «αλλιώτικη επιχειρηματική κίνηση» από τον Ryan, η οποία τελικά του βγήκε σε καλό

Πλουσιότερος κατά 1,35 δισ. δολάρια ετοιμάζεται να γίνει ο 46χρονος ηθοποιός Ryan Reynolds, αφού όπως ανακοινώθηκε θα πουλήσει την εταιρεία τηλεπικοινωνιών του, στην Τ - Mobile. O Reynolds είχε αγοράσει ένα μερίδιο στην εταιρεία, Mint Mobile το 2019, κάνοντας ένα «διαφορετικό» επιχειρηματικό βήμα, από αυτά που συνηθίζουν οι celebrities. O ίδιος μάλιστα είχε χαρακτηρίσει αυτήν την επιχειρηματική του κίνηση, «λίγο αντισυμβατική» καθώς οι celebrities επιλέγουν να επενδύσουν σε προϊόντα περιποίησης, αρώματος, ή ποτών.



Ωστόσο αυτή η «αλλιώτικη επιχειρηματική κίνηση» του ηθοποιού, φαίνεται να του βγήκε σε καλό, αφού σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η εταιρεία του θα πουληθεί, με εκείνον να κρατά τον «δημιουργικό ρόλο» που ήδη κατέχει. «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα γινόμουν ιδιοκτήτης μιας ασύρματης εταιρείας και σίγουρα δεν ονειρεύτηκα ότι θα την πουλούσα στην T-Mobile», έγραψε ο Καναδός στο Twitter. «Η ζωή είναι παράξενη και είμαι απίστευτα περήφανος και ευγνώμων».

T-Mobile will buy Ryan Reynolds-backed Mint Mobile for up to $1.35 billion https://t.co/MCaaZUWmP5 pic.twitter.com/XiTI2UT7Gv