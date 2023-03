Francesca Pascale: Από πρώην σύντροφος του Berlusconi, στην αντιπολίτευση για την LGBTQ κοινότητα

Η απόφαση από την τωρινή κυβέρνηση της Giorgia Meloni σχετικά με τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, ξεσήκωσε διαδηλώσεις και αντιδράσεις στο Μιλάνο

Με χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν οι δρόμοι στο Μιλάνο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Giorgia Meloni, να μην εγγράφονται στα μητρώα τα παιδιά των γκέι ζευγαριών. Το θέμα έχει ήδη λάβει τεράστιες πολιτικοκοινωνικές διαστάσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Francesca Pascale στα πρόσφατα γεγονότα της Ιταλίας.

Meloni, the rightwing PM of Italy, made anti-gay and homophobic rhetoric a cornerstone of her electoral campaign. Like her pal Orban. Now she is discriminating against the children of same-sex parents in Italy. Taking away their civil rights. Disgusting. https://t.co/z46aXr1LYb