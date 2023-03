H κόρη της Sofia Coppola μπήκε τιμωρία, έκανε TikTok και έγινε το πιο απολαυστικό viral, κατά λάθος

Φυσικά και το βίντεο έχει διαγραφεί, φυσικά και το αποθήκευσαν καλοί άνθρωποι στο ίντερνετ για να το δούμε

Μία μέρα, η Sofia Coppola και ο Thomas Mars έβαλαν τιμωρία την κόρη τους , Romy, και είχαν σοβαρό λόγο. Σαν έφηβη κι αυτή, προσπάθησε να κλείσει ελικόπτερο με την πιστωτική του μπαμπά της χωρίς να ρωτήσει, και να πετάξει από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Μέριλαντ, για να συναντήσει μία φίλη της – κανείς μας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως δεν θα έκανε το ίδιο στη θέση της. Αποφάσισε, λοιπόν, να πάρει το κινητό της και να κάνει ένα TikTok, παρότι δεν την αφήνουν να έχει δημόσια προφίλ στα social media. Ήταν ήδη τιμωρημένη, τι θα της έκαναν αν ανέβαζε ένα βίντεο που θα μπορούσε να δει όλος ο κόσμος;

Φυσικά και έχει διαγραφεί τώρα πια, φυσικά και το αποθήκευσαν καλοί άνθρωποι στο ίντερνετ για να το δούμε, φυσικά και είναι απολαυστικό.

Η Romy ξεκινά να φτιάχνει ζυμαρικά με vodka sauce, παραδέχεται ότι δεν ξέρει τη διαφορά ανάμεσα στο σκόρδο και το κρεμμύδι (#relatable), παίρνει αγκαλιά το Grammy του πατέρα της και λέει πως «δεν θέλουν να γίνω nepotism kid, αλλά το TikTok δε θα με κάνει διάσημη, οπότε δεν έχει σημασία». Που να ήξερε;

«Κι αυτός είναι ο Ari, το αγόρι της babysitter μου, επειδή οι γονείς μου δεν είναι ποτέ σπίτι, οπότε αυτοί είναι οι αντικαταστάτες τους», πρόσθεσε. Μετά, ο Ari πήγε να πάρει τα υλικά.

Δείτε παρακάτω, γελάστε και μετά ας παραδεχτούμε όλοι μαζί πως δικαίως έγινε διάσημη. Ήταν πράγματι αστεία, θα γινόταν viral ακόμη κι αν δεν είχε αυτούς τους γονείς, δεν είναι nepo baby προς το παρόν.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG