Rihanna: Άγνωστος άντρας μπήκε στο σπίτι της για να της κάνει πρόταση γάμου και τον μάζεψε η αστυνομία

Kαι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που η τραγουδίστρια έρχεται αντιμέτωπη με παρόμοιο περιστατικό

Σύνηθες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, ειδικά αν είσαι η Rihanna. Αυτή τη φορά, ένας άγνωστος άντρας ταξίδεψε από την Νότια Καρολίνα, προς το Beverly Hills, μόνο και μόνο για να κάνει πρόταση γάμου στην γνωστή τραγουδίστρια.



Μάλιστα κατάφερε να φτάσει και στο εσωτερικό της κατοικίας της, ενώ μόλις η ασφάλεια αντιλήφθηκε τον άγνωστο άντρα, ενεργοποιήθηκε η αστυνομία.

Police called to Rihanna’s house after a man showed up to her door trying to propose to her 😳 pic.twitter.com/bqqdg7Z5TC



Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η Riri βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό. Ωστόσο η αστυνομία έφτασε στο σημείο και αφού ρώτησε τον άγνωστο άντρα για τον σκοπό του, εκείνος απάντησε πως είχε φτάσει στο σπίτι της για να της κάνει πρόταση γάμου. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σύλληψη, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Cops were called after a man traveled from South Carolina to Rihanna’s L.A-area home to ask for her hand in marriage



He was simply asked to leave and to never return

