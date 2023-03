Selena Gomez και Zayn Malik μαζί για ρομαντικό δείπνο στην Νέα Υόρκη

Μέσα σε όλο το δράμα της Selena & Hailey, υπάρχει (ευτυχώς) και ένας νέος έρωτας

Αν έχεις και εσύ καλή μνήμη και έχεις παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις της Gomez, θα θυμάσαι πως κάποια στιγμή στο παρελθόν, την είχαν ρωτήσει ποιον από τους 5 των One Direction θα επέλεγε να φιλήσει. Τότε εκείνη, χωρίς πολλή σκέψη είχε πει τον Zayn Malik. Και κάπως έτσι, ερχόμαστε στο σήμερα, όπου σύμφωνα με τις πηγές του Page Six, οι δυο τους αποτελούν το νέο ζευγάρι του Hollywood.

Selena Gomez and Zayn Malik are officially dating. pic.twitter.com/NYSgIyLmwv



Είναι μια περίοδος που πολλά γράφονται και λέγονται γύρω από το όνομα της Gomez. Αρχικά το beef με την Hailey βρίσκεται στο αποκορύφωμα, με τις δυο celebrities να παίρνουν θέση στα όσα συμβαίνουν και να παρακαλούν τους θαυμαστές για περισσότερη αγάπη και λιγότερο μίσος.



Όσο όμως οι fans ασχολούνται με την Hailey και την Selena, η Gomez έχει αποφασίσει να βάλει σε προτεραιότητα τον εαυτό της, αλλά και την προσωπική της ζωή. Τον Ιανουάριο την είδαμε να περνά χρόνο με τον Drew Taggart από τους Chainsmokers, ωστόσο η ίδια επιβεβαίωσε πως είναι single, λίγες εβδομάδες αργότερα.



Όπως όλα δείχνουν όμως, αυτό έχει αλλάξει- καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, πηγές αναφέρουν πως η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, απολάμβανε ένα ρομαντικό δείπνο με τον Zayn Malik σε διάσημο εστιατόριο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές, το ζευγάρι δεν προσπάθησε να περάσει απαρατήρητο, ενώ δεν έκρυψε επίσης και την χημεία που υπάρχει μεταξύ τους.

Entertainment Tonight confirms Selena Gomez and Zayn Malik's New York date and reveals they were holding hands and kissing. pic.twitter.com/3dobzGx2XH