H δίκη της Gwyneth Paltrow για το ατύχημα σκι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στα social (και στη ζωή μας) τελευταία

Aπό τα "Dahmer" γυαλιά μέχρι το fangirling της δικηγόρου, έχουμε όλα τα καλύτερα

Μπορεί να μη σε νοιάζει ούτε ποια είναι η Gwyneth Paltrow, ούτε τι κάνει. Μπορεί το σκι να είναι το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει. Κι όμως, αν έχεις social media, σίγουρα ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή τρέχει στα δικαστήρια, επειδή ο 76χρονος Terry Sanderson της έχει κάνει μήνυση κατηγορώντας την πως όχι απλώς έπεσε πάνω του και τον τραυμάτισε, αλλά του προκάλεσε «μόνιμο πρόβλημα στον εγκέφαλο». Η ηθοποιός επιμένει πως είναι το θύμα τη υπόθεσης, καθώς εκείνος και έπεσε πάνω της, και εκείνη έμεινε πλάι του μέχρι να της πουν ότι ήταν εντάξει να φύγει.

Αυτό το άρθρο δεν έχει καμία σχέση με όσα γράφαμε για τη δίκη των Depp – Heard. Δεν πρόκειται να καλύψουμε την υπόθεση. Είμαστε εδώ μόνο για τα memes.

Καταρχάς, η δικηγόρος είναι το μεγαλύτερο fangirl της Paltrow. Χάνει τα λόγια της, κάνει κοπλιμέντα, συμπεριφέρεται ακριβώς όπως η μαμά μας, αν είχε απέναντί της την Άννα Βίσση.

Συνεχίζουμε με τα γυαλιά Jeffrey Dahmer, σε συνδυασμό με το ύφος της ηθοποιού που, όπως εύστοχα παρατήρησε το Twitter, είναι «λες και είναι σε δίκη του 1987 επειδή προσέλαβε πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει τον άνδρα της» ή «σε δίκη για φοροδιαφυγή, ανακάλυψαν ότι δηλητηρίασε τρεις πρώην συζύγους».

Gwyneth Paltrow looks like during her trial for tax evasion, they discovered she poisoned 3 ex-husbands. pic.twitter.com/Jv6S0tLC24 — Kelly (@kelly__le) March 24, 2023

Gwyneth Paltrow looks like she’s on trial in 1987 for hiring a hitman to kill her husband. pic.twitter.com/gUd7cUAdXF — Jenny Johnson (@JennyJohnsonHi5) March 22, 2023

Η ατάκα «Ε, έχασα μισή μέρα σκι», όταν μιλούσε για όσα της στέρησε το ατύχημα, το 2016.

this entire Gwyneth Paltrow ski trial was written by Mike White pic.twitter.com/awkZyM5b1i — T (@trinawatters) March 25, 2023

Οι τέλειες εκφράσεις που δείχνουν ότι, εντάξει, ίσως και να μην είναι η καλύτερη ηθοποιός στον κόσμο.

This Gwyneth Paltrow trial has made one thing clear: she’s an awful actress pic.twitter.com/72Vs3xbtxh — Def Noodles (@defnoodles) March 24, 2023

this fucking video of gwyneth paltrow at her court trial is sending me pic.twitter.com/X1hQRjKVW7 March 24, 2023

Η αναφορά στην Taylor Swift και οι απολαυστικά άσχετες ερωτήσεις.

Taylor Swift was mentioned in Gwyneth Paltrow’s ongoing ski collision trial. pic.twitter.com/oGRjP2Hssp — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2023

H δίκη της Paltrow συνεχίζεται – θέλουμε δεν θέλουμε, θα τη δούμε στην αρχική μας στο TikTok.