Jay - Z: Παραμένει ο πλουσιότερος εν ζωή ράπερ, ακόμη και αν δεν κυκλοφορεί νέα μουσική

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ξεπερνά τα 2,5 δισ. δολάρια

Τι και αν ο Jay-Z έχει να κυκλοφορήσει νέo άλμπουμ από το 2018, συνεχίζει να είναι ο πλουσιότερος εν ζωή ράπερ, με την περιουσία του να ανέρχεται πλέον στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και η έκθεση του Forbes δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει ότι η περιουσία του ανθρώπου που γεννήθηκε στο Βrooklyn της Νέας Υόρκης ως Shawn Carter πριν από 53 χρόνια εκτείνεται πέρα από τη μουσική. Ο Jay - Z επένδυσε στην πολυτελή μάρκα σαμπάνιας Armand de Brignac και στο κονιάκ D'Usse και είχε σημαντικά κέρδη.

Jay-Z is now worth $2.5B according to @forbes.



But music did not make him a billionaire. Alcohol did.



It all started with a racist remark from the CEO of Cristal, this led to Jay Z building 2 alcohol brands collectively worth billions.



Here’s how it happened👇🧵 pic.twitter.com/RZiLAbL4mS