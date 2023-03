Πόλεμος στην Ουκρανία: Γονείς κρύβουν τα παιδιά τους σε υπόγεια- «Δεν βλέπουν τον ήλιο για μήνες»

Εθελοντές λένε ότι κάποιες οικογένειες αρνούνται την εκκένωση. Κρύβουν τα παιδιά τους και αυτά δεν έχουν δει εδώ και μήνες, το φως του ήλιου

Ουκρανoί εθελοντές που βοηθούν στην απομάκρυνση των πολιτών από την πρώτη γραμμή του μετώπου, ισχυρίζονται ότι πολλοί γονείς κρύβουν τα παιδιά τους στα υπόγεια για να μην τους τα πάρουν.

Παρόλο που οι γονείς εξηγούν με διαφορετικούς λόγους γιατί το κάνουν, οι περισσότεροι εθελοντές αποδίδουν το φαινόμενο στις συνθήκες φτώχειας που επικρατούν αλλά και στην ψυχολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται από τους ανελέητους βομβαρδισμούς αυτών των μηνών.

Στις αρχές Μαρτίου, η ουκρανική κυβέρνηση διέταξε τις τοπικές αρχές στην ανατολική πόλη του Bakhmut, εκεί όπου έχουν γίνει οι πιο μεγάλες και αιματηρές συρράξεις της ρωσικής εισβολής, για απομάκρυνση των παιδιών από τα σπίτια τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να περάσουν στα χέρια της ρωσικής κατοχής αλλά αυτό ισχύει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μόνο στο Bakhmut.

