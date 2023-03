Η ατάκα της Gwyneth Paltrow στον αντίδικό της, βγαίνοντας από το δικαστήριο αθώα

H σύντομη διάδραση με τον Τerry Sanderson, μετά την ανακοίνωση αθώωσής της από το δικαστήριο

Μέσα από αυτή την (κάπως αναίτια) ιστορία, η Gwyneth Paltrow βγήκε αθώα και νίκησε δικαστικά τον 76χρονο οπτικό Τerry Sanderson, ο οποίος της είχε ασκήσει αγωγή για ατύχημα που συνέβη στο σκι, το 2016. Συγκεκριμένα ο 76χρονος είχε κάνει αγωγή στην ηθοποιό, διεκδικώντας αποζημίωση 300.000 δολαρίων.

Με την απόφαση των ενόρκων όμως, η Gwyneth Paltrow κρίθηκε αθώα και θα λάβει τη συμβολική αποζημίωση του ενός δολαρίου που ζητούσε η ίδια. Ο Sanderson ωστόσο, θα πρέπει να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της ηθοποιού.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία και η αθώωσή της ανακοινώθηκε, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σηκώθηκε για να φύγει. Αποχωρώντας από την αίθουσα, σταμάτησε στο σημείο που καθόταν ο Τerry Sanderson, έσκυψε πάνω του και του είπε χαρακτηριστικά:

«Εύχομαι να είσαι καλά», είπε η Paltrow. Σύμφωνα με το Associated Press η απάντηση του Τerry είχε ως εξής: «Ευχαριστώ αγαπητή».

After a jury finds her not at fault, Gwyneth Paltrow appears to whisper “I wish you well” to Terry Sanderson, the man who sued her over a 2016 ski collision in Utah. pic.twitter.com/8veYt0gQIk