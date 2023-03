Nothing Shower: Στο TikTok κάνουν ντους χωρίς σαπούνι και, για κάποιον λόγο, τους βοηθάει

Ένας τέλειος τρόπος να αγκαλιάσεις την ανυπαρξία για μερικά λεπτά

Για πολλούς από εμάς, το ντους είναι ιερό. Ναι, το κάνουμε με μία αποστολή: Να λουστούμε, να κάνουμε ένα body scrub, να νιώσουμε φρέσκοι και καθαροί. Μερικές φορές, όμως, ίσως το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να καθίσουμε κάτω από το νερό, χωρίς λόγο. Το TikTok έδωσε όνομα και σε αυτό – το είπε “nothing shower” και, επιτέλους, κάποιος μιλά για το πόσο σωτήριο μπορεί να είναι.

Το nothing shower είναι το ακριβώς αντίθετο από του everything shower. Τι είναι το everything shower; Αυτό που κρατά ώρα, μέχρι να παγώσει το καυτό νερό, και κάνουμε τα πάντα – μάσκες μαλλιών, μάσκες προσώπου, αποτρίχωση και, γενικά, χαμό. Και όταν βγαίνουμε, είναι λες και ξαναγεννηθήκαμε.

Το nothing shower δεν έχει τίποτα τέτοιο. Απλώς ανοίγουμε τη βρύση και αφήνουμε το νερό να τρέξει πάνω μας, χωρίς λόγο. Μπορεί να κλαίμε, να σκεφτόμαστε τι θα μαγειρέψουμε, τα κοινόχρηστα που ξεχάσαμε να πληρώσουμε, ενδεχομένως – κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να μην αγγίξουμε σαμπουάν ή αφρόλουτρο. Είναι ένας τρόπος να απομακρυνθούμε από τον κόσμο γύρω μας, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να χαρίσουμε στον εαυτό μας μερικά λεπτά ανυπαρξίας.

Επίσης, σύμφωνα με μία TikToker, την Alexandra Simpson, είναι εξαιρετικό για την αντιμετώπιση της ημικρανίας, των πόνων περιόδου και του hangover.

Την επόμενη φορά που θα νιώσουμε άσχημα, λοιπόν, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει: Να μπούμε κάτω από το νερό και, κυριολεκτικά, να μην κάνουμε τίποτα.