Ryuichi Sakamoto: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης, στα 71 του

Ο Ιάπωνας συνθέτης Ryuichi Sakamoto έφυγε από τη ζωή, στα 71 του χρόνια.

Πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους που στιγμάτισαν τον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ το έργο του θα μείνει στην ιστορία. Ο κόσμος ξεκίνησε να τον γνωρίζει στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν συμμετείχε στους Yellow Magic Orchestra. Όσο για τη σόλο καριέρα του, κυκλοφόρησε 19 προσωπικά άλμπουμ και συνεργάστηκε με μεγάλο εύρος καλλιτεχνών του δυτικού κόσμου, ανάμεσά τους ο Brian Wilson, o Iggy Pop κι ο David Byrne.

To 1983, πρωταγωνίστησε στο πλευρό του David Bowie, στην ταινία Merry Christmas, Mr Lawrence και συνέθεσε το διάσημο, ομώνυμο θέαμα. Έγραψε soundtracks για ταινίες των Pedro Almodóvar, Oliver Stone και Alejandro González Iñárritu, όμως η φήμη του εκτοξεύθηκε με το Oscar που κέρδισε για τη μουσική του «Ο τελευταίος Αυτοκράτορας».

Τον Ιούνιο του 2022, κυκλοφόρησε ο τελευταίος του δίσκος με τίτλο “How Many More Times Will I See the Full Moon?” (Πόσες φορές ακόμη θα δω την Πανσέληνο;), επειδή ακριβώς ήξερε πως πλησίαζε το τέλος. Τότε ήταν που, με διαδικτυακό σημείωμα, ενημέρωσε το κοινό για την εξέλιξη της νόσου, η οποία υπήρξε ραγδαία. Έγινε μετάσταση και στους πνεύμονες, επομένως ζούσε με καρκίνο 4ου σταδίου.

«Εφόσον έχω φτάσει τόσο μακριά στη ζωή μου, ελπίζω να καταφέρω να κάνω μουσική μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως ο Bach και ο Debussy, που λατρεύω», είχε δηλώσει το 2009. Και αυτό ακριβώς έκανε.