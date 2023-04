ΗΠΑ: Δικαστής αναστέλλει την άδεια κυκλοφορίας χαπιού για τις αμβλώσεις- Έντονες αντιδράσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας ανέστειλε την άδεια κυκλοφορίας χαπιών μιφεπριστόνης που χρησιμοποιούνται για τις αμβλώσεις

Επιστρέφοντας τις γυναίκες στον Μεσαίωνα, ο συντηρητικός δικαστής, Matthew J Kacsmaryk, εξέδωσε απόφαση για την απαγόρευση των χαπιών μιφεπριστόνης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μετά τις αντιδράσεις πολιτών που τάσσονται κατά της άμβλωσης.

Πάντως, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. «Διαφωνούμε σθεναρά με την απόφαση», δήλωσε ο Merrick Garland, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει αποφανθεί εδώ και 20 χρόνια ότι η μιφεπριστόνη είναι ασφαλής και αποτελεσματική».

A federal judge suspended FDA approval of the abortion pill. The ruling could limit women's access to the most common method for ending a pregnancy. https://t.co/YfwFi8gwn0