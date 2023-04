Αρκτούρος: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού

Η XBB.1.16 είναι παρόμοια με την Kraken XBB.1.5, την πιο μεταδοτική παραλλαγή, μέχρι σήμερα

Ο Αρκτούρος είναι μια νέα υποπαραλλαγή του SARS-CoV-2 που οδηγεί σε μια νέα αύξηση των κρουσμάτων στην Ινδία, κι όχι μόνο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρωτοεμφανίστηκε τον Ιανουάριο και τώρα έχει εξαπλωθεί σε περίπου 29 χώρες.

Σύμφωνα με την τεχνική επικεφαλής COVID-19 για τον ΠΟΥ, Maria Van Kerkhove, η παραλλαγή XBB.1.16, που ονομάστηκε «Αρκτούρος», είναι παρόμοια με την παραλλαγή Kraken XBB.1.5, την πιο μεταδοτική παραλλαγή, μέχρι σήμερα. Ωστόσο, προσθέτει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του ιού, η οποία προσκολλάται και μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα, έχει τη δυνατότητα να κάνει τη συγκεκριμένη παραλλαγή πιο μολυσματική και δυνητικά να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια.

Η XBB.1.16 προστέθηκε στη λίστα των παραλλαγών του ΠΟΥ υπό παρακολούθηση μόλις πρόσφατα, στις 22 Μαρτίου 2023. Παγκοσμίως, η επιδημιολογική επιτήρηση της COVID βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

