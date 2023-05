Madeleine McCann: Η πρώτη δημόσια δήλωση της αδερφής της μετά την εξαφάνισή της το 2007

«Είναι πολύ όμορφο που όλοι είναι εδώ σήμερα δίπλα μας γι' αυτή την δυσάρεστη περίσταση» είπε με φανερή συγκίνηση, ανάβοντας το κερί της

Ήταν Μάιος του 2007, όταν η τρίχρονη Madeleine McCann εξαφανίζεται από τουριστικό θέρετρο στην Πορτογαλία που παραθέριζε η οικογένειά της. Από τότε, η αδερφή της Madeleine, Amelie μιλάει πρώτη φορά δημοσίως.

Η Kate και Gerry McCann άναψαν κεριά για τα 16 χρόνια από την εξάφανισή της κόρης τους στο Rothley του Leicestershire και η 18χρονη Amelie αποφάσισε να κάνει μερικές τοποθετήσεις. «Είναι πολύ όμορφο που όλοι είναι εδώ σήμερα δίπλα μας γι' αυτή την δυσάρεστη περίσταση» είπε η ίδια με φανερή συγκίνηση, ανάβοντας το κερί της.

Η Amelie μαζί με μία φίλη της συμμετείχε στις προσευχές που ακούστηκαν μαζί με περίπου 70 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για την Madeleine αλλά ο δίδυμος αδερφός της δεν παραβρέθηκε στην τελετή.

Στενή φίλη των McCanns, η Fiona Payne, η οποία ήταν κι εκείνη στο θέρετρο μαζί τους όταν η 3χρονη εξαφανίστηκε το 2007, διάβασε ένα ποίημα. Ο εφημέριος του ναού Rob Gladstone άρχισε την τελετή λέγοντας: «Είμαστε εδώ απόψε για να δείξουμε το στοργικό μας ενδιαφέρον για τη Madeleine και για όλα τα μικρά παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους παρά τη θέλησή τους.

