ΠΟΥ: Τέλος η πανδημία του κορωνοϊού - «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έληξε»

Ωστόσο, δεν θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα, ακόμα κι αν δεν αποτελεί πλέον σοβαρή υγειονομική απειλή για την παγκόσμια κοινότητα

O Covid-19 έπαψε πια να είναι παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), και αυτή είναι μία είδηση που σίγουρα είχαμε ανάγκη. Όπως έγινε σαφές, ο Covid τελεί πλέον υπό επαρκή έλεγχο.

Η άρση του μέτρου είναι ένα σημάδι της προόδου που έχει σημειώσει ο κόσμος στην καταπολέμηση του ιού και το πέρασμα των κοινωνιών σε μία φάση συνύπαρξης μαζί του.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας που έχει μετρήσει περισσότερα από 6,9 εκατομμύρια θύματα, σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα. Πάνω από τρία χρόνια αργότερα, ο ιός έχει προκαλέσει περίπου 764 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως και περίπου 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

«Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η Covid-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus, εκτιμώντας ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε «τουλάχιστον 20 εκατομμύρια» θανάτους, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του Οργανισμού.

